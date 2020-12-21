Коронавирус: новый штамм, новые запреты и новые тревоги

В Лондоне утром в понедельник на экстренную встречу собирается кабинет министров Соединенного Королевства.

Накануне вечером шесть стран-членов ЕС прервали любые виды пассажирского сообщения с Великобританией.

Причина столь жесткого решения: обнаружение нового штамма коронавируса, который циркулирует в стране, и который, по мнению властей и специалистов, более заразен, чем известные предыдущие мутации SARS-Cov2-

Официальный Париж принял решение вечером в воскресенье, оно вошло в силу в полночь понедельника. Под запрет на передвижение подпадают в том числе и фуры, которые пересекают туннель под Ла-Маншем. Многих водителей известие застало уже, когда они были в пути на Альбион.

Предпраздничный Лондон, когда-то - едва ли не самый яркий, "открыточный" символ Рождества, выглядит совершенно иначе. Пустые улицы, на которых закрыто все. Люди сидят дома.

Правительство предупредило, что летальность новой мутации еще не изучена.

Бывший научный советник кабмина Британии сэр Марк Уолпорт дарит луч надежды: "Новая мутация вируса более заразна. Но если есть и ломтик хороших новостей, то он состоит в том, что пока нет свидетельств, что при заражении болезнь протекает тяжелее, и это важно. Мы также знаем, что на настоящий момент вакцина против этого штамма эффективна".

Во Британии в настоящий момент с начала пандемии были выявлены свыше 2 миллионов инфиированных, от COVID-19 скончались почти 67 с половиной тысяч человек, на третьем месте в Европе по количеству летальных исходов находится Франция - чуть больше 60 с половиной тысяч человек. но зато там больше установленных вирусоносителей, их число составило около двух с половиной миллионов жителей страны.