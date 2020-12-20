Два с половиной часа в ёмкости со льдом

34-летний французский врач Роман Вандендорп установил мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом, в которой он провел два часа, 35 минут и 43 секунды. Новый рекорд зарегистрировали представители Книги рекордов Гиннеса. Свое экстремальное достижение врач посвятил детям, страдающим онкологическими заболеваниями. По его словам, во время тренировок он использовал нейрокогнитивные техники, основанные на воображении и концентрации, чтобы погрузиться в состояние сна наяву. Все собранные средства получит благотворительная ассоциация Wonder Augustine.
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