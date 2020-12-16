В Соединенном Королевстве, как и в других странах Старого Света, готовятся встретить Рождество. Улицы британских городов сверкают огнями и это создает праздничное настроение, хотя и Рождество, и Новый год будут не такими, как всегда. Британские власти призывают граждан проявлять ответственность, особенно контактируя с пожилыми людьми. В период с 23 по 27 декабря семьям и компаниям друзей, живущим отдельно друг от друга, разрешено встретиться, чтобы провести праздники вместе. При этом британцам настоятельно рекомендуют заранее определиться, с кем именно они намерены проводить праздники: состав группы менять нельзя.