В Соединенном Королевстве, как и в других странах Старого Света, готовятся встретить Рождество. Улицы британских городов сверкают огнями и это создает праздничное настроение, хотя и Рождество, и Новый год будут не такими, как всегда. Британские власти призывают граждан проявлять ответственность, особенно контактируя с пожилыми людьми. В период с 23 по 27 декабря семьям и компаниям друзей, живущим отдельно друг от друга, разрешено встретиться, чтобы провести праздники вместе. При этом британцам настоятельно рекомендуют заранее определиться, с кем именно они намерены проводить праздники: состав группы менять нельзя.
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