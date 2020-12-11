Длинное Рождество Манилы

Филиппинцы, любители шумных фиест, стекаются в рождественские парки в Маниле, пытаясь возродить праздничный дух, приглушённый пандемией Covid-19.
Посетители в защитных щитках и масках позируют на фоне красочных декораций и мерцающих сказочных огней, в то время как другие ждут своей очереди на улице, сохраняя предпписанную безопасную дистанцию.
Рождественские вечеринки и массовые собрания запрещены, и власти призвали людей избегать праздничных гуляний, чтобы сдержать распространение коронавируса. Страна с подавляющим катиолическим населением славится одним из самых длинных рождественских сезонов в мире - В маниле он начинается уже с сентября.
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