Длинное Рождество Манилы

Филиппинцы, любители шумных фиест, стекаются в рождественские парки в Маниле, пытаясь возродить праздничный дух, приглушённый пандемией Covid-19.

Посетители в защитных щитках и масках позируют на фоне красочных декораций и мерцающих сказочных огней, в то время как другие ждут своей очереди на улице, сохраняя предпписанную безопасную дистанцию.

Рождественские вечеринки и массовые собрания запрещены, и власти призвали людей избегать праздничных гуляний, чтобы сдержать распространение коронавируса. Страна с подавляющим катиолическим населением славится одним из самых длинных рождественских сезонов в мире - В маниле он начинается уже с сентября.