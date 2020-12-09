Система "Моисей" не спасла Венецию

Площадь Святого Марка в Венеции вновь ушла под воду: прилив вызван ветрами, которые оказались сильнее, чем предполагалось. Экспериментальная система надувных барьеров для предотвращения затопления города на Лагуне не сработала. Система, которая ещё проходит испытания, активизируется, когда ожидаемый уровень прилива достигнет 1,3 м. А во вторник прогнозировали лишь 1,25 м. Но ближе к вечеру вода поднялась уже на 1,38 м.

Многие магазины оказались затоплены. Нанесённый ущерб усугубил положение венецианской эконромики, которая и так уже сильно пострадала от пандемии, больно ударившей по туристической отрасли.

В июле в Венеции успешно испытали амбициозную систему защиты от новоднений, состоящую из 78 барьеров, которые можно надуть, когда необходимо, и создать таким образом настоящую дамбу. Система названа "Моисеем" в честь библейского персонажа, перед которым в Ветхом Завете расступились воды Красного моря.

Чуть более года назад Венеция пережила самое сильное наводнение за более чем 50 лет: вода в городе поднялась дол уровня 1,87 м. Новая передвижная система заграждений предназначена для защиты от приливов высотой до 3 м.