Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на Реюньоне

Десятки жителей французского острова Реюньон в Индийском океане отправились в горы, чтобы понаблюдать за извержением вулкана Питон-де-ла-Фурнез. Излияние лавы и выброс пепла здесь начался рано утром в понедельник. Это уже третье извержение этого вулкана в 2020 г. Как правило, Питон-де-ла-Фурнез извергается каждые 16 месяцев, что делает его одним из самых активных вулканов на планете. Иногда потоки лавы достигают берега моря, расположенном в 10 км от кратера.
Другие No Comment
ДР Конго: парламентарии разгромили зал заседаний
Эрмитаж отметил День рождения
Невероятно красивое природное явление: ледяной диск на китайской реке
В Венеции нет туристов, а у гондольеров нет работы
Мир готовится к новогодним праздникам
"Клепальщицы Рози" на парижской площади
Активистка Femen изобразила "Девочку на шаре"
Акула из фильма "Челюсти" нашла новый дом
Английская улитка и Марсельский кабан собирают использованные маски
Восхождение ко дну
"Чёрная пятница" и карантин по-венесуэльски
Рынок в Мадриде украсили уличные художники
Беспорядки в Уганде: десятки погибших
В Приморье вводят режим ЧС
Затопленные поля, закрытые магазины: No Comment за неделю
Праздник Божоле Нуво: в Париже наливают
Последствия удара урагана Йота в Колумбии
Скайраннинг на крышах Гамбурга
Встреча на космической станции
Стромболи вновь заговорил