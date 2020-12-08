Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на Реюньоне

Десятки жителей французского острова Реюньон в Индийском океане отправились в горы, чтобы понаблюдать за извержением вулкана Питон-де-ла-Фурнез. Излияние лавы и выброс пепла здесь начался рано утром в понедельник. Это уже третье извержение этого вулкана в 2020 г. Как правило, Питон-де-ла-Фурнез извергается каждые 16 месяцев, что делает его одним из самых активных вулканов на планете. Иногда потоки лавы достигают берега моря, расположенном в 10 км от кратера.