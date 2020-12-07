Российские регионы приступают к массовой вакцинации от COVID-19

Сахалинская область стала одним из первых российских регионов, приступивших к массовой вакцинации от COVID-19. Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в регион в воскресенье.

"Утром в воскресенье в Южно-Сахалинск поступила партия бесплатной отечественной вакцины "Спутник V" - 300 доз", - говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

Предполагается, что первыми вакцину получат медицинские работники. Следующую партию вакцины в Сахалинскую область доставят через две недели. Вместе с медработниками будут прививаться учителя, работники социальных служб. Далее - в добровольном порядке остальные жители области.

"Рассчитываю, что в ближайшие месяцы прививку получит большое количество людей и у нас заработает эффективный механизм защиты жителей от коронавируса", - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В июле Лимаренко принял участие в испытаниях вакцины "Спутник V". По его словам, он "сделал две прививки, через месяц, как показали анализы, появились антитела и выработался иммунитет к коронавирусу".

"Вакцинация будет бесплатной и общедоступной. Любой пациент, который получает прививку, попадет в единую федеральную базу. Это нужно для учета, а также для того, чтобы отслеживать все возможные осложнения", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Кузнецова.

Вакцинация в Сахалинской области. https://sakhalin.gov.ru/

"По данным специалистов, для создания иммунной прослойки на островах необходимо привить около 30% всех жителей", - сообщает пресс-служба.

Партия вакцины "Спутник V" поступила и в Новосибирскую область, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов в понедельник. "Мы в эти выходные получили тысячу доз вакцины "Гамма-КОВИД-Вак" ("Спутник V" - прим.), которой готовы с завтрашнего дня начать прививать медицинских работников", - сказал он.

По его словам, специальные рефрижераторы для хранения и транспортировки вакцины были закуплены регионом еще осенью. Хальзов также отметил, что новосибирский ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к клиническим испытаниям своей вакцины от COVID-19 в категории населения старше 60 лет.

В Москве необходимо привить "до 7 млн человек"

Ранее массовая вакцинация от коронавируса началась в Москве. С 4 декабря в столице открыта электронная запись для получение вакцины работниками учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты.

С 5 декабря заработали 70 прививочных пунктов, в течение месяца их количество увеличится до 170. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для эффективной борьбы с вирусом в городе необходимо привить до 7 млн человек.

"Мы должны на перспективу вакцинировать 6-7 миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь. И постепенно нужно в это заходить, и отрабатывать и механизмы цифровой записи, и логистики движения хладовой цепи - доставку, хранение", - сказал Собянин в интервью программе "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Он напомнил, что Москва первой включилась в программу масштабной вакцинации от COVID-19.

"У нас уже был накоплен огромный опыт, мы создали систему третьего этапа испытания вакцины - это 45 тыс. добровольцев, 25 тыс. уже прошли вакцинацию, и мы наращиваем этот объем", - отметил мэр Москвы.

Записаться на прививку от COVID-19 можно на две недели вперед на сайте мэрии Москвы. Для прививки вакциной "Спутник V" необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации, например, справку с места работы. При этом власти оставляют за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

Прививку могут сделать жители Москвы в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, не болевшие последние две недели до прививки и в момент вакцинации, не делавшие прививки последние 30 дней, не беременные и не кормящие грудью. Вакцинацию получат только прикрепленные к московским поликлиникам.

Массовая вакцинация будет "бесплатной и добровольной"

Ранее российские власти сообщили, что массовая вакцинация будет бесплатной и добровольной для российских граждан. Вакцина решением правительства России была включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

На прошлой неделе Минздрав установил предельную цену на двухкомпонентную вакцину около 2000 рублей.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в конце этой недели, к вакцинации должны приступить все российские регионы. По ее словам, вакцины будут поставляться в регионы по мере наращивания их производства. Минздрав определит категории граждан, которые имеют приоритет при вакцинации.

Голикова отметила, что все, кто будет прививаться, должны будут в течение 42 дней соблюдать режим, ограничить употребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет, соблюдать масочный режим и дистанцию в общественных местах. "Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих дней не заразиться коронавирусом", - пояснила она.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время будет произведено около 2 млн доз вакцины "Спутник V".

Первая российска вакцина, разработанная институтом им. Гамалеи Минздрава России и получившая название "Спутник V", была зарегистрирована 11 августа. Помимо нее, к массовому распространению готовят вакцину "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Еще одна вакцина - от Центра им. Чумакова находится на стадии подготовки к клиническим испытаниями 3-й фазы.