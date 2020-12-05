В России стартовала масштабная вакцинация от COVID-19 "Спутником V"

В российской столице началась бесплатная вакцинация против коронавируса отечественным препаратом "Спутник V". Сделать прививку могут горожане из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей. Вакцинация проходит на базе 70 поликлиник Москвы. Создатели "Спутника V" оценивают его эффективность в 95%.

Готовятся к массовой вакцинации и в Великобритании, власти которой одобрили использование вакцины американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. В Университетской клинике Ковентри медперсонал обучают работе с препаратом.

Нина Морган, руководитель отдела среднего медперсонала, Университетская Ковентри: "Мы ожидаем, что довольно быстро сможем делать по 400 прививок в день, а затем по 500 и больше. План вакцинации в процессе разработки. Если нам нужно будет увеличить число прививок в день, мы будем думать, как это возможно осуществить".

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что новости о продвижении в разработке вакцин вызывают в мире ощущение быстрого завершения пандемии.

Тедрос Аданом Гебрейесус генеральный директор ВОЗ: "Прогресс в вакцинах всех нас воодушевляет, и сейчас мы начинаем видеть свет в конце туннеля. Но все больше людей полагают, что пандемия закончилась. ВОЗ это тревожит. Правда в том, что в настоящее время во многих местах наблюдается очень высокий уровень передачи вируса. Важно и впредь следовать санитарным правилам, что бы не допустить нового всплеска заражений".

Исполнительный директор ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила, что по меньшей мере четыре вакцины от COVID-19 могут быть готовы для применения в ближайшее время. По данным ВОЗ, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 65,2 млн человек, свыше 1,5 млн умерли.