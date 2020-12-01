ЕС может одобрить первую вакцину по ускоренной процедуре

Европейское агентство лекарственных средств уже до конца года может одобрить использование первой в ЕС вакцины от коронавируса. Компании-производители - американская Pfizer и немецкая BioNTech - подали заявку на ускоренное получение соответствующего разрешения. Не позднее 29 декабря эксперты ведомства сделают выводы о качестве и безопасности, а также об эффективности препарата. По результатам клинических испытаний разрабочтики ее оценили более чем на 94%.

Решение по поводу вакцины американской компании Moderna будет также приниматься в экстренном порядке и станет известно до середины января.

Если ведомство посчитает, что пользы у препаратов больше, чем риска, то оно выдаст временное разрешение на их применение, и вакцинация может начаться уже в этом месяце.

"Это станет большим шагом вперед к нормальной жизни. Другими словами, я бы хотела сказать: в конце туннеля есть свет. Но нам все еще нужно будет придерживаться строгой дисциплины до тех пор, пока вакцинация не поможет покончить с этим вирусом", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главной задачей на данном этапе в Брюсселе называют безопасную транспортировку около 2 млрд доз вакцин в страны блока. У экспертов есть, в частности, вопросы к пропускной способности в пунктах приема в аэропортах, к наличию достаточного количества охлаждающих устройств. Ведь, например, вакцина Pfizer и BioNTEch должна беспрерывно храниться при температуре минус 70 градусов.