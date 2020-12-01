Переболеть ковидом — значит ли это забыть о нём? Итальянка Морена Коломби основала в "Фейсбуке" сообщество таких же, как она: эти люди болели ещё весной, но до сих пор дают о себе знать последствия — "постковидный синдром".

Группа называется "Мы, победившие ковид". Но эта победа далась им дорогой ценой: вирус напоминает о себе одышкой, температурой, слабостью и даже провалами в памяти. Набор симптомов у всех разный — участники сообщества насчитали уже под 90 проявлений постковидного синдрома — но так или иначе, никто из них не может вести прежнюю жизнь.

Морена Коломби, основатель сообщества:

"Иногда я чувствую себя лучше, но потом проблемы всё равно возвращаются. Я выхожу на работу, но могу работать неделю, максимум две. Потом приходится прекращать".

В группе обмениваются не переживаниями, а информацией: о тяжёлых последствиях ковида врачам известно, но не каждый медик может связать их с вирусом; порой к жалобам пациентов относятся скептически.

"В теории, конечно же, нужно идти к врачу. Но если он ничего не знает об этом синдроме и не ставит такой диагноз, то ты начинаешь думать, что это пройдёт, или ты только одна такая, или просто это ипохондрия, как нам многие говорят", — рассказывает Морена.

Группа уже включает около 10 тысяч человек в Италии. Схожие сообщества существуют во многих других странах. Их участники считают, что врачи и власти часто просто игнорирую тех, кто уже переболел, но страдает от долгосрочных последствий инфекции.