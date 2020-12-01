Роботы помогут строителям, но не заменят их

Европейские исследователи разработали и в настоящее время тестируют роботов с тросовым приводом, которые будет помогать в доставке и монтаже тяжелых строительных элементов на фасадах зданий. Означает ли это, что в будущем на стройплощадках понадобится меньше рук?

Не обязательно, говорит координатор проекта Hephaestus, Хулен Астудильо Ларраз: "В соответствии с проектом робот не призван заменить рабочих. Он просто позволяет им трудиться в более безопасных условиях, с соблюдением лучших стандартов качества. Присутствие человека на строительных площадках будет необходимо всегда. На стройке есть этапы, где человек должен вмешаться, тут ничего не изменится. Мы просто предоставляем этим специалистам более качественные и точные инструменты. Рабочие будут в большей безопасности, смогут выполнять задачи быстрее и эффективнее".