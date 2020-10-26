В ЕС придумали прибор для счастливой старости

Европейские исследователи работают над новым персонализированным устройством, своего рода личным тренером, задача которого - помощь пожилым в поддержании здоровья ума, тела и души. Как работает новинка и что думают о ней участники эксперимента?

67-летний летний Кор Хойкельс - один из 30 голландцев, которые тестируют новую персонализированную систему коучинга Nestore. Сегодня эксперт покажет ему, как работает устройство, призванное помогать Кору правильно питаться, заниматься спортом и вести социальную жизнь. Новинка разрабатывается в рамках европейского проекта, который продвигает активную и счастливую старость.

Канан Зилан, научный сотрудник Роттердамского университета, показывает систему в гостиной Кора.

"Мы думаем, что сегодня имеем, наконец, все элементы, которые позволяют говорить о холистическом подходе к проблеме. Нам остается выяснить, приемлема ли задумка для пожилых пользователей, нравится ли она им", - отмечает девушка.

Система должна собрать большое количество данных - например, датчик на холодильнике будет отслеживать, чем питается Кор, как часто пользуется кухней. По итогам наблюдения система разработает ему индивидуальные рекомендации.

"Вы помещаете датчик на дверь холодильника, он замеряет, сколько раз вы его открываете, в какое время. Это позволяет сформировать представление о привычках человека", - поясняет Зилан.

Кор - в прекрасной форме, которую, надеются разработчики девайса, он сохранит на долгие годы. Сам мужчина к участию в эксперименте относится с интересом. "Я не собираюсь менять весь образ жизни, но я должен внимательно прислушиваться к тому, что говорит устройство, принимать его во внимание", - отмечает он. - Но это не значит, что я собираюсь перекроить весь свой распорядок, привычки. Это не лучшая идея".

Система Nestore увидела свет в Миланском политехническом институте. Множество датчиков одновременно наблюдает за вашим физическим состоянием и социальной активностью, позволяя сформировать рекомендации о том, что улучшить и как жить веселее.

Команда уделяет особое внимание адаптации устройства к целевой аудитории.

Исследователь Мартина Сканьоли поясняет: "Мы изучали, как пожилой человек взаимодействует с этим объектом, фиксировали его жесты и движения, чтобы затем лучше приспособить браслет к запястью".

Разработка неинвазивной системы, опирающейся на холистический подход с учетом заботы о теле и о душе - задача сверхсложная. Тем более что само устройство должно быть максимально простым.

Джузеппе Андреони занимается биомедицинским дизайном. "Простота использования - это только на первый взгляд несложно, - комментирует он. - Речь идет не об уменьшении количества кнопок, а о типе взаимодействия машины и человека, о достижении интуитивности. Надо, чтобы устройство реагировало именно так, как человек ожидает, эта логика, интуиция фундаментальны.

Команда проекта Nestore заинтересована в том, чтобы волонтеры в разных странах дали объективную оценку, решив помогает ли им устройство.

"Конечно, мы, профессионалы, разработчики, исследователи, считаем, что целостный подход - лучший, но согласятся ли с нами участники тестов? - задается вопросом Канана Зилан. - У нас нет заранее определенной цели, мы ждем их отзывов, чтобы доработать систему".

Новинка проходит трехмесячные испытания в Нидерландах, Италии и Испании. В эксперименте участвуют 90 человек.