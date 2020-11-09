Эстония ставит на генные прогнозы заболеваний

Что такое биобанк? И может ли генетика помочь точно предсказать риск возникновения некоторых заболеваний, таких как рак?

Генеральный директор Биобанка Эстонии, Андрес Метспалу, делится с нами своими мыслями. Эксперт также входит в экспертную группу европейской миссии по борьбе с раком, которая в числе пяти других приоритетных научно-исследовательских направлений будет реализована по линии программы Horizon Europe.

Андрес Метспалу: "Я основал Биобанк Эстонии около 20 лет назад. Наш банк довольно велик для столь маленькой страны! Он хранит ДНК около 20% эстонцев старше 18 лет - это более 200 тысяч человек. Мы проанализировали генный материал каждого их них, это здорово.

С опорой на эти данные мы можем задействовать генную медицину, причем не только в онкологии, но и в других терапевтических направлениях. Более 3 тысяч человек уже проинформированы Биобанком о своих генетических рисках. Это и есть, собственно, моя ежедневная работа: я провожу исследования и способствую использованию этой информации в здравоохранении.

Мы прогнозируем риски развития рака, сердечно-сосудистых патологий, диабета 2-го типа. В фокусе нашего внимания также - меланома, рак простаты и легких.

Мы также занимаемся фармакогеномикой - изучаем, как гены определяют ответ организма на лекарственные препараты. Одно и то же лекарство не на всех действует одинаково, вопреки заверениям фармкомпаний.

Некоторые лекарства способны нанести вред, человек получит побочный эффект: вполне можно оказаться в больнице только потому, что ты принимал прописанное лекарство.

А генетика здесь помогает просчитать риск возникновения серьезных проблем и, конечно, это нужно использовать. Мы пытаемся сделать наши наработки частью рутинной медицины в Эстонии".