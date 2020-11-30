Европейским строителям помогут роботы

_Как роботы с тросовым приводом могут способствовать повышению конкурентоспособности строительного сектора в ЕC? _**В поисках ответа европейские исследователи разработали и в настоящее время тестируют в центральной Испании, гигантскую платформу- прототип**.

Используя восемь тросов, роботизированная конструкция может поворачиваться и перемещаться по экспериментальному фасаду трехэтажного здания. Роботу под силу поднять груженный материалами контейнер, он доставит на высоту все необходимое для монтажа или технического обслуживания стеклянных навесных блоков.

Машина легко справляется с тонной груза. Разработка и тестирование ведутся в рамках европейского проекта Нephaestus.

ИнженерКепа Итурральде рассказывает: "Строительные площадки - это не структурированная среда. Иногда параметры стройки неточны или вообще отсутствуют, иногда здание имеет не тот размер, который задан в проекте. Вот почему так важно найти точное место каждому элементу. Мы используем камеры, чтобы рассчитать точки крепления стеклянных блоков, в помощь нам и другие геолокационные инструменты, мы определяем координаты каждого элемента".

Параметры роботизированной установки могут настраиваться под требования конкретного объекта. Большие поверхности требуют более длинных тросов. Основная задача заключается в том, чтобы обеспечить их надлежащее натяжение, объясняют ученые.

Инженер Мариола Родригес уточняет: "По этому натяжению мы можем рассчитать конфигурацию остальных компонентов конструкции. От этого кстати, зависит стоимость всей установки. Чем больше натяжение кабелей, тем робот дороже. Наша главная задача - определить минимальное достаточное натяжение, чтобы платформа могла выполнять свои функции".

Специалисты видят в новинке немало преимуществ, в их числе - скорость и точность выполнения задач. Так, робот может помочь в установке навесных стен, солнечных батарей, других конструкций на зданиях, он незаменим для ремонтных и сервисных работ, помогает обнаружить трещины, заделать их или доставить запчасти к месту повреждения.

Хуле Ларраз представляет исследовательскую группу Technalia, партнера в проекте.

"Роботы способны выполнять задачи последовательно, автоматизированно, гарантируя соблюдение заданных характеристик - перечисляет он "плюсы". - После того, как мы доработаем надежную систему крепления,станут ясны и другие элементы конфигурации. Мы сможем адаптировать установкук конкретным задачам проекта. Конечно, с такой поддержкой качество строительства значительно улучшится".

По словам специалистов, технология - шаг вперед в повышении конкурентоспособности в строительстве, секторе, который обеспечивает в ЕС наибольшее число рабочих мест. 14-миллионная армия работников этой отрасли суммарно дает 9% ВВП.

Хосе Хименес Викария, инженер строительной компании Acciona, рассказывает: "Мы, строительная группа, видим в новинке два главных преимущества. Во-первых, это заметное сокращение времени монтажа навесных стен, для нас это большой плюс. Во-вторых, минимизация рисков. Роботы сокращают количество задач на высоте, а значит, снижается риск падения работника со строящегося здания".

Специалисты обещают, что новинка будет готова к эксплуатации на строительных объектах через 5-10 лет.