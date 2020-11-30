Moderna ждёт лицензии на вакцину

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc подала запрос на получение лицензии в Европе и в США для своей экспериментальной вакцины против COVID-19. Главные критерии, которые рассмотрят регуляторы - эффективность и безопасность.

Сама Moderna утеврждает, что в ходе заключительной стадии тестов ее препарат показал эффективность на 94,5%.

Тал Закс, медицинский директор Moderna:

"Мы считаем, что эти данные надёжны и их достаточно, чтобы на этой основе разрешить использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в США. Мы надеемся, что получим разрешение в соответствующих юрисдикциях вывести вакцину на мировой рынок".

В клинических испытаниях Moderna приняли участие 30 000 волонтёров, в том числе пожилые люди, которые считаются одними из самых уязвимых. 15 000 человек получили настоящую вакцину, и только 11 из них впоследствии заболели COVID-19, причём переболели в легкой форме. Вторая половина испытуемых получила плацебо, и из них заразились коронавирусом 185 человек, у многих из них заболевание протекало в тяжёлой форме.

Тал Закс, медицинский директор Moderna:

"Что касается безопасности препарата, серьёзных угроз здоровью на сегодняшний день мы не зафиксировали. Но, конечно, мы продолжим мониторинг и будем отслеживать все сигналы".

Разработчик другой вакцины, концерн Pfizer, уже подал запрос на получение лицензии в США. Американский регулятор рассматривает заявку ещё одного препарата, который производит компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета. В России также разработана и ждет окончания клинических испытаний вакцина "Спутник V".