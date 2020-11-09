Европа обещает снизить смертность от рака

Что делают в Евросоюзе для предотвращения трех миллионов смертей от рака в ближайшие десять лет? Борьба с онкозаболеваниями включена в перечень пяти важнейших миссий, которые будут реализованы по линии программы Horizon Europe (в списке также обозначены такие задачи, как развитие умных, углеродно-нейтральных городов, обеспечение здоровья почвы и продуктов питания, защита океанов и морей, адаптация к изменению климата). Проектом борьбы с раком руководит Вальтер Риччиарди. "В перечне наших приоритетных задач - обеспечение каждому европейскому гражданину доступа к онкоскринингу, - рассказал он. - В 2003 году Совет Европы уже разработал указания о внедрении скрининга в широкую профилактику рака молочной железы, толстой кишки и шейки матки. Но и сегодня не все граждане Европы имеют доступ к этим услугам. В некоторых странах часть пациентов не проходит вовремя превентивных исследований и умирает. В такой ситуации оказываются тысячи пациентов! Мы хотим гарантировать право на доступ к таким услугам для каждого гражданина ЕС, это позволит вовремя ставить диагноз".

"Лучше понимать рак"

В Брюсселе в институте Жюля Борде - 160 койко-мести для онкобольных разного профиля. В скором времени центр планирует увеличить резерв до 250 мест. Дельфин, одна их пациенток, узнавала, что больна раком молочной железы во время рутинного скрининга в свои 45 лет. После биопсии ее успешно прооперировали, однако затем врачи колебались относительно стратегии лечения.

Женщина рассказывает: "Мне повезло, я в итоге смогла сделать генный тест, позволивший определить реальный риск рецидива. У меня он составлял 27% . Стало ясно, что без химиотерапии не обойтись".

Елене не удалось вылечить рак толстой кишки на Украине. Женщина попала к бельгийским врачам, которые, признается она, вернули ей надежду.

"Рак был очень агрессивный , и химиотерапия не давала результатов, - вспоминает эта пациентка института Жюля Борде. - Потом мой доктор предложил мне принять участие в экспериментальном исследовании нового направления в онкологии - иммунотерапии".

Директор научных программ Института Мартин Пиккар вошла в совет экспертов европейской миссии по борьбе с раком. По мнению специалиста, для успеха необходимо четко сформулировать задачи: "Первое и главное условие - лучше понимать рак. То, что он стольких убивает, означает, что мы плохо понимаем эту болезнь. Второй блок задач связан с профилактикой. У нас уже есть инструменты диагностики рака на очень ранней стадии, но они применяются не везде. Мы хотим развить эти методы и дополнить их новыми, пока не существующими способами выявления некоторых видов онкозаболеваний. Таким образом, мы хотим улучшить лечение, начав с устранения неравенства в доступе к диагностике и терапии. Мы также хотим лучше помогать пациентам, которые проходят лечение, поддерживать их по окончании протокола".

​Для глубокого понимания разных видов рака необходимы исчерпывающие кроссдисциплинарные исследования. Ими на протяжении десятилетий занимается парижский институт Сан-Луи, в фокусе особого внимания его специалистов, к примеру - разные виды лейкимии. Тем не менее эксперты признают, что пробелов в знаниях о природе рака по-прежнему немало.

Исследователь Кристин Шомьен уточняет: "Мы должны понять, как раковая клетка рождается в организме, почему иммунная система позволяет ей остаться, пропускает ее, как клетка размножается, как вдруг исчезает, чтобы иногда вновь активизироваться через несколько лет. Понимание механизмов жизненного цикла раковой клетки предполагает исследования с опорой на множество разных дисциплин - тут и математика, и физика, и химия, а не только биология!"

Назначения врач плюс оптимизм

В Эстонии жизнь одной из героинь репортажа, Кайе Ильмярв, изменилась в одночасье: в 53 года Кайе узнала, что больна раком молочной железы. Мать женщины перенесла аналогичное заболевание десятью годами раньше. Кайе довольна ходом лечения: "После операции мне нужно время, чтобы восстановиться. В данный момент я прохожу химиотерапию. Мне далековато ездить в Таллин на сеансы, так как я живу за городом, но в остальном, считаю, что восстановление идет хорошо".

Кайе входит в двухсоттысячную армию волонтеров, сотрудничающих с Биобанком, организацией, работающей при университете в Тарту. Здешние исследователи считают, что генетика помогает предвидеть возникновение серьезных проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые патологии, диабет 2 типа, а также различные формы рака, такие как меланома, рак простаты и легких.

Генеральный директор Биобанка также является членом европейской миссии по борьбе с онкозаболеваниями. Андрес Метспалу рассказывает: "Мы берем анализы крови и извлекаем из них ДНК, геномный материал. Затем анализируем около 800 тысяч различных позиций в этом геноме. Полученные данные мы используем для прогнозирования риска тех или иных патологий для каждого конкретного пациента. Мы видим, что разные комбинации генетического материала ответственны за различные заболевания. Так, например, для рака молочной железы у нас вычленяется один набор вариантов, а для сердечно-сосудистых заболеваний - другой".

Мерике Варик узнала, что больна раком груди в свои 40. Через 13 лет этот больничный консультант говорит, что победила недуг.

"Какой совет я бы дала пациентам, недавно узнавшем о диагнозе, подобном моему? - задается вопросом женщина. - Прежде всего надо опираться на поддержку близких и слушаться врачей! Вы должны внимательно отнестись к своему образу жизни, стараться сохранять позитивный настрой и следовать медицинским рекомендациям".