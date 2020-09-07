Европейские города готовятся к смене имиджа

Наши города с течением времени превратятся в экосистемы с новыми уникальными решениями в области энергетики, транспорта и окружающей среды. Приглашаем вас узнать об этом больше.

Программа Futuris посвящена инициативам Евросоюза в области исследований и инноваций с прицелом на удовлетворение главных запросов текущего момента. Пять новых проектов включены в рамочную программу Horizon Europe, которая стартует в 2021 году. Они охватывают такие важнейшие вопросы, как борьба с раком, поддержание здоровья океанов и европейских вод в целом, обеспечение безопасности почв и агропродуктов, адаптация к изменению климата и развитие климатически нейтральных смарт-городов. Последний пункт, в числе прочего предполагает подготовку ста европейских городов к переходу на углеродный нейтралитет к 2030 году.

Ханна Гронкевич Вальц, председатель проекта по развитию климатически нейтральных и "умных" городов, объяснила, почему эти усилия так важны: "Города охватывают около 3% поверхности Земли и производят при этом почти 72% всех мировых выбросов парниковых газов. Таким образом, города - это те площадки, где изменения ощутимо повлияют на состояние климата. Транспорт, строительство, переработка отходов - области, которые можно развивать, сокращая при этом выбросы парниковых газов. Наша задача заключается в том, чтобы поддерживать, помогать развиваться и популяризировать успехи сотни городов в Европе, которые движутся к углеродному нейтралитету".

Удачные пример движения по эту пути продемонстрировали два испанских города - Вальядолид и Паленсия.

Шесть минут зарядки

В Вальядолиде, крупнейшем городе автономной области Кастилия-Леон, оптимизация городской экосистемы реализована в рамках европейского проекта Remourban, который объединяет сразу несколько инициатив (в проекте участвуют еще 4 европейских города - так называемые "пионеры" и "последователи"). Координатор проекта Мигель Анхель Гарсия рассказывает: "Мы реализуем нововведения в таких областях, как энергоэффективное строительство, устойчивый транспорт, внедрение новых информационных и коммуникационных технологий. Мы развернули 63 зарядные станции по всему городу, вывели на дороги еще 45 электромобилей, выполняющих разные задачи, доставку товаров, к примеру, а также два обычных и три более крупных электробуса. Последние профинансированы муниципалитетом".

Благодаря новой технологии электротранспортное средство заряжается всего 6 минут. И вот уже автобус готов выйти на маршрут. Специалисты говорят, что получают поддержку населения. Модесто Месквита возглавляет городской совет по инновациям. Он комментирует "Горожане, пользователи транспорта с энтузиазмом встретили перемены, особенно они полезны для тех, кто часто ездит в центр. Это и операторы грузового транспорта, и те, кто работает в службе доставки, и шоферы такси, и, конечно, частные лица, передвигающиеся на своих машинах".

Городские власти сделали особый акцент на повышении энергоэффективности в жилищном секторе. Район Фаса, к примеру, претерпел радикальные преобразования. Фасады зданий были обновлены и изолированы, гигантская фотоэлетрчисекая панель передает произведенную энергию в централизованную сеть, а новые системы отопления на биомассе вытеснили старые газовые котлы. Реконструкция позволила сэкономить более 30% энергии и обеспечить беспрецедентный уровень комфорта с точки зрения температуры.

Представитель группы Veolia, занимающейся оптимизацией энергоресурсов, рассказал: "Жители экономят за счет снижения потребления электричества, благодаря этому инвестиции окупаются быстрее. Одновременно мы сокращаем и выбросы двуокиси углерода. Мы подсчитали, что благодаря проекту смогли избежать выбросов в атмосферу 780 тонн CO2, это эквивалентно высадке 2,5 тысяч деревьев".

Главное - энергия

Преобразование города в смарт-хабы предполагает работу по разным направлениям, но безопасная энергия остается ключевым фактором. На это обращает внимание Рубен Гарсия, координатор проекта mySmartlife, который реализован в Паленсии, среднем по размеру городе: "Цель подобных проектов - обеспечение городам возможности развиваться устойчиво. Очевидно, что наши города - очень крупные энергетические потребители. Большинство населения планеты живет в городах, и именно здесь возникают проблемы, когда речь заходит о поставке экологически чистой энергии".

Преобразование городской среды с прицелом на экоустойчивость, сокращение выбросов CO2 и расширение использования возобновляемых источников энергии - вот лишь некоторые задачи mySmartLife. Паленсия реализовала программу как город-последователь, вдохновившись пилотными проектами в Нанте, Гамбурге и Хельсинки....

Заместитель мэра Альфонсо Реболледа рассказывает подробнее: "Паленсия выступила с несколькими инициативами. Одна из них касается улучшения освещения в городе. Светодиодное освещение меньше загрязняет окружающую среду, лучше воспринимается человеком и одновременно позволяет снизить выбросы CO2, что для нас важно. В конечном итоге сокращение выбросов достигло 30%, это означает - на треть меньше парниковых газов! В целом же экономия энергии составляет около 50% от прежнего уровня потребления".

Муниципалитет Паленсии заменил 57% всей сети уличного освещения на светодиодные технологии. Интенсивность и продолжительность свечения меняется в зависимости от условий и потребностей пользователей. Глава департамента окружающей среды муниципалитета Габриэль Руби уточняет: "Благодаря приложению для смарт- освещения мы можем управлять лампами на разных участках, программировать освещение на летний и зимний период с учетом естественного света. Мы учитываем, где именно расположен источник света, выбирая нужный нам тип освещения. Например, во время всеобщего карантина через панель управления нам удалось на 30% сократить энергозатраты на освещение".

Запуск таких взаимосвязанных устойчивых проектов позволяет Европе взять курс на стратегии городского управления завтрашнего дня, адаптируя их к потребностям каждого населенного пункта.

Мэр Паленсии Марио Симон Мартин убежден: "Мы уже сегодня обязаны готовить наши города к такой организации, которую хотим внедрить к 2030 году. Речь идет о городе, где реализованы все упомянутые проекты, который продолжает совершенствоваться, чтобы стать безопасным местом с высоким качеством жизни".

Освоение смарт-моделей для городских пространств готовит почву для реализации глобального замысла европейских властей и стран - сделать Европу углеродно нейтральной к 2050 году.