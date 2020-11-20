Когда вакцина от коронавируса остановит пандемию?

За последние недели сразу несколько европейских и американских лабораторий заявили о завершающей стадии испытаний, после которой их вакцина пройдёт регистрацию и поступит наконец на рынок. Как скоро это случится? Насколько эффективным окажется тот или иной препарат? Когда один из них или сразу несколько смогут положить конец пандемии? Мы задали эти вопросы ведущим специалистам.

Последние новости от BioNTech и Pfizer

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и её американский партнер Pfizer подали в пятницу заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Как уточнил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин, "подача заявки на разрешение использовать [препарат - прим.ред.] в чрезвычайных ситуациях в США является важным шагом на пути к тому, чтобы как можно скорее сделать нашу вакцину-кандидата доступной для населения всего мира".

В компании подчеркнули, что BioNTech и Pfizer уже начали процедуру подачи заявок в регулирующие органы по всему миру, в том числе в Евросоюзе и Великобритании. Ранее обе компании заявили, что их вакцина предлагает 95-процентную защиту от COVID-19. Новый препарат относится к группе генных вакцин, содержащих информацию о возбудителе. Компания BioNTech известна разработкой и производством активных иммунотерапевтических средств против раковых и редких заболеваний.

По данным журнала "Шпигель", заявка поступила в американское ведомство 20 ноября. Эту информацию подтвердил ранее министр здравоохранения США Алекс Азар.

Вакцина от Johnson & Johnson

В свою очередь фармацевтическая компания Janssen, принадлежащая американской корпорации Johnson & Johnson, рассчитывает, что её вакцина от нового коронавируса будет готова в будущем году, а цена препарата составит менее 10 долларов.

По словам заместителя председателя правления компании Хоакин Дуато, вакцина должна быть готова "в первой или второй половине 2021 года". Он сам надеется на "хорошие новости" в течение полугода. "Мы будем стремиться гарантировать доступ к вакцине на всех континентах, цена не будет превышать 10 долларов", - уточнил он.

Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями ранее разрешило проведение третьего этапа клинических испытаний вакцины Johnson & Johnson. Ожидается, что помимо этой страны испытания препарата будут проведены в восьми странах. Всего в них будут задействованы 30 тысяч добровольцев. В октябре в компании объявили о временном прекращении испытаний препарата из-за того, что у одного из участников было выявлено заболевание. Независимый комитет позже установил, что инцидент не был вызван применением новой вакцины. Johnson & Johnson планирует произвести более 1 миллиарда доз к концу 2021 года.

Стратегия вакцинации ЕС

Евросоюз может потратить более 8 миллиардов евро на закупку сотен миллионов доз вакцин, разработанных компанией CureVac и корпорацией Pfizer совместно с BioNTech, сообщило в пятницу агентство Рейтер. По его данным, ЕС согласился платить по 15 с половиной евро за дозу вакцины от Pfizer и BioNTech. Таким образом, за 300 млн доз ЕС заплатит 4,6 млрд евро. Стоимость одной дозы вакцины, произведенной CureVac, для сообщества составит 10 евро в рамках поставки первых 225 млн доз. По данным агентства, дополнительные 180 млн доз могут обойтись Евросоюзу уже по 12 евро за штуку.

В Еврокомиссии (ЕК) агентству не подтвердили информацию о стоимости вакцин, сославшись на конфиденциальный характер контрактов с поставщиками. Производители вакцин также отказались раскрывать детали сделки с Евросоюзом.

Стратегия вакцинации Еврокомиссии включает подписание контрактов на предзаказ вакцин с шестью западными компаниями. Еврокомиссия уже подписала контракты с AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer и CureVac, в стадии подготовки - контракт с американской лабораторией Moderna.

Первый из этих контрактов - с AstraZeneca на 400 млн доз - уже вступил в силу 27 августа, и Еврокомиссия уже заплатила по нему 336 млн евро. В общей сложности в Брюсселе намерены получить от 1 до 2 млрд доз вакцин от всех шести производителей.

Представители Еврокомиссии неоднократно заявляли, что первая в мире вакцина от коронавируса - российская "Спутник V" - не войдет в стратегию вакцинации ЕС

Это решение по "Спутник V" объсняется тем, что стратегия вакцинации ЕС включает только производителей на территории ЕС. Еврокомиссия отказывается комментировать предположения о том, что не готова отдавать контракты на сотни миллионов, а в перспективе и на миллиарды евро, российским компаниям.

Как долго сохраняется иммунитет после вакцинации ?

Пока Евросоюз готовит самолёты и складские помещения для заказанных партий, остаётся несколько нерешённых вопросов. Например, защищают ли эти вакцины от передачи инфекции и как долго длится их защита?

Майкл Мина, иммунолог Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Х.Чана, не исключает, что существует ранний иммунный ответ на вакцину, который может не сохраняться. Другими словами, организм может вырабатывать антитела, которые потом погибают. В Твиттере он описал происходящее в организме человека так: “Не исключено, что мы измеряем эффект армии на передовой, которая разворачивается в ответ на вакцину. Мы должны быть осторожными, предполагая, что та же эффективность сохраняется, чтобы удержать линию фронта после того, как большая часть войск отступила”.

Оптимизм, по его словам, внушает то, что первые результаты вакцинации показывают: большинство вакцин нацелены на правильный белок. С Мина согласен Барри Блум, бывший декан Гарвардской Школы общественного здравоохранения. По его мнению, “чем больше [антител- прим.ред.] вызывает к жизни вакцина, тем дольше они сохраняются”. Он подчеркнул, что эффективности более 90 % оказалась "гораздо выше, чем ожидали эксперты".

При этом специалисты готовы к тому, что по мере продолжения испытаний эффективность вакцин снизится. "Мы должны предположить, что эти клинические испытания проводились в оптимальных условиях, и данные об их реальной эффективности окажутся ниже, когда вакцины будут применяться в полевых условиях", - отмечает профессор Хосе Васкес-Боланд, заведующий кафедрой инфекционных заболеваний Медицинской школы Эдинбургского университета.

Когда в Европу прибудут первые дозы вакцины?

Как пояснила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, "если все пройдет гладко, первые партии вакцины станут доступны в конце 2020 года, и совершенно точно - в начале 2021-го". Еврокомиссар пояснила, что это будет зависеть от того, как быстро выдаст разрешение Европейское агентство по лекарственным средствам. Известно также, что первые поставки вакцины от CureVac ожидаются в ЕС до конца марта.

С этим согласен профессор Васкес-Боланд из Эдинбургского университета: массовая вакцинация, по его мнению, будет "постепенно развернута в течение 2021 года". Главный научный сотрудник ВОЗ, доктор Сумья Сваминатан, уточнил, что “рассматривает первую половину следующего года как период ограниченного доступа к вакцине". Поставки, по его мнению, будут ограничены, поскольку ряд компаний-производителей заключили двусторонние сделки с государствами, и миллионы доз уже "забронированы".

Клоун развлекает детей в очереди на прививку от гриппа в миланском военном госпитале Luca Bruno/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В первую очередь вакцинация ждёт медицинских работников и лиц из групп риска. Но детали того, как будет работать эта распределительная цепочка, все еще прорабатываются, заявила директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон. При этом Европейское агентство по лекарственным средствам работает над облегчением процедуры выдачи разрешений и уже начало "скользящий обзор" существующих на сегодня препаратов, чтобы ускорить процесс авторизации.

Как скоро вакцина от коронавируса остановит пандемию?

Достижение коллективного иммунитета - момента, когда бОльшая часть населения приобретёт естественную защиту от коронавируса, что остановит распространение инфекции, будет зависеть от эффективности вакцины. Как объяснил Euronews доктор Васкес-Боланд, "порог, когда прекращается массовое инфицирование, варьируется от одного вируса к другому".

Среди прочего это зависит от заразности вируса и от того, насколько эффективна иммунная защита. "Вакцина от кори эффективна на 95 %, - говорит Кэтрин О'Брайен, глава Департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ, - и все же у нас до сих пор наблюдаются вспышки этого заболевания".

Доктор Блум из Гарвардской школы общественного здравоохранения подчёркивает: "В первые полгода 2021-го многие ещё будут не привиты, а значит сохранят способность передавать инфекцию". То есть с началом массовой вакцинации всё равно следует носить маски, соблюдать социальную дистанцию и прочие меры, чтобы затормозить циркуляцию вируса в обществе. “Нет никаких сомнений, - добавил он, - что чем выше эффективность вакцины, тем меньшее число людей следует привить для получения коллективного иммунитета”.

Основные проблемы с распространением вакцины

Для иммунизации детей и подростков существует множество цепочек распространения вакцины. Но препарат от коронавируса должен быть нацелен на взрослых, которые более подвержены тяжёлым формам заболевания, говорят эксперты. В идеале хорошо бы иметь в распоряжении несколько вакцин, поскольку одни подойдут там, где не сработают другие.

Для некоторых стран с низким и средним уровнем дохода желательно разработать одноразовую вакцину, обеспечивающую иммунитет без ревакцинации Робин Шатток Имперский колледж Лондона

Профессор Робин Шатток из Департамента инфекционных заболеваний Имперского колледжа Лондона заявил Euronews, что непростой задачей будет "охватить всех нуждающихся в вакцинации и гарантировать получение ими двух доз". Это означает, что для некоторых стран с низким и средним уровнем дохода желательно разработать одноразовую вакцину, обеспечивающую иммунитет без ревакцинации.

Надо также следить за вакцинацией разных слоёв населения. В докладе Королевского медицинского общества Великобритании указывается на необходимость обеспечить "равный доступ к вакцине жителей бедных районов" и не допустить нехватки людских ресурсов для осуществления программы вакцинации.

"Краеугольный камень общественного здравоохранения - возможность быстро оказать первичную медицинскую помощь", - считает профессор Васкес-Боланд. Бригады скорой помощи должны быть соответствующим образом усилены и подготовлены как для реализации стратегии вакцинации, так и для последующего мониторинга безопасности и эффективности вакцин, отмечает он. Отслеживание побочных эффектов новых препаратов будет иметь решающее значение для обуздания пандемии, подчёркивают учёные.

Директор бразильского института Бутантан представляет вакцину "КоронаВак" Andre Penner/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Немаловажный фактор - хранение вакцины. Одно из преимуществ препарата от Moderna, по мнению экспертов, - то, что его не нужно хранить при сверхнизких температурах, а можно держать в обычном холодильнике, да ещё в течение 30 дней. Не следует сбрасывать со счетов и то, отмечает профессор Шатток, что "производство и распространение вакцины по всему миру будет сопряжено с огромным риском возникновения черного рынка поддельных вакцин".

Массовая вакцинация и антипрививочное движение

Для эффективной массовой вакцинации и выработки коллективного иммунитета, убеждены специалисты, необходимо выявить противоречия и псевдоутверждения антипрививочного движения. "Я обеспокоен движением против прививок,- говорит доктор Блум, - оно пользуется мощной поддержкой людей и прибегает к дезинформации". Средства для продвижения вакцины от коронавируса, которые есть в распоряжении учёного сообщества сегодня, более “ограничены”, заключает он.

Хайди Ларсон из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, оновательница Vaccine Confidence Project, напоминает о необходимости извлечь уроки из эпидемии Эболы. Эксперты должны "сопереживать" людям, которые могут испытывать разного рода страхи перед вакцинацией или отдельной вакциной, и работать над укреплением доверия.