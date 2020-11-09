Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Вакцина BioNTech и Pfizer готова к регистрации

Комментарии
 Марфа Васильева
euronews_icons_loading
Вакцина BioNTech и Pfizer готова к регистрации
Авторское право  JUSTIN LANE/EPA
Размер текста Aa Aa

Немецкая лаборатория BioNTech и американская фармацевтическая корпорация Pfizer сообщили, что разработанная ими вакцина от коронавируса прошла третью фазу испытаний. Это - заключительный этап перед подачей заявки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Регистрация может состояться уже на следующей неделе.

Согласно промежуточным результатам испытаний нового препарата, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины на 90% ниже, чем без прививки.

Основываясь на прогнозах, в BioNTech собираются произвести до 50 млн доз вакцины уже в этом году и 1,3 млрд доз в 2021 году. Новый препарат относится к группе генных вакцин, содержащих в себе информацию о возбудителе. BioNTech специализируется на разработке иммунотерапевтических средств.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube