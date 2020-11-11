Biontech: как создавалась вакцина от COVID-19

Биотехнологическая компания Biontech из Майнца и американский концерн Pfizer разработали вакцину от коронавируса за рекордных 9 месяцев. Эффективность её, по словам специалистов, составляет более 90%.

За этим успехом стоят двое немецких учёных турецкого происхождения: Угур Шахин и его супруга Озлем Тюреджи. Шахин, профессор Университетского медицинского центра Майнца - основатель и генеральный директор Biontech. Тюреджи - главный исследователь, отвечающий за клинические разработки. До сих пор их научные усилия были в основном сосредоточены на исследованиях рака, но с началом пандемии компания приступила к разработке вакцины от COVID-19, оперативно запустив проект Lightspeed. Сейчас вакцина уже проходит широкомасшатбные испытания:

"Важно, чтобы мы могли протестировать вакцину на людях разного этнического происхождения и разных регионов, - говорит Угур Шахин. - Нужно гарантировать, что эффекты вакцины и побочные эффекты не сильно различаются в зависимости от этнического происхождения испытуемых".

На следующей неделе должна быть подана заявка на регистрацию вакцины в США. До конца года Biontech планирует произвести около 50 млн доз.

Дело, на которое требуется обычно несколько лет, было сделано за несколько месяцев в том числе и благодаря партнерству Biontech с американским концерном Pfizer. Совместными усилиями они сопротивлялись желанию американского президента Дональда Трампа ускорить разработку вакцины в ущерб безопасности.