В России запатентована вторая вакцина против коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса — препарат новосибирского центра "Вектор" — официально получила патенты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы интеллектуальной собственности.

По данным службы, всего с начала пандемии было подано около 300 заявок на патентование разработок, направленных на борьбу с коронавирусом. В том числе ранее была запатентована другая вакцина - центр им. Гамалеи получил патент на первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19. Ранее патенты на двухкомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции получил Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", — говорится в сообщении.

Препарат получил название "ЭпиВакКорона". Отмечается, что вакцина "Вектора" отличается тем, что содержит фрагменты вируса - синтетические пептидные антигены, которые вызывают "иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета".

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября. 30 сентября клинические испытания вакцины завершились. Затем начнется этап пострегистрационных исследований.