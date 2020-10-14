Facebook запретит рекламу с критикой вакцинации, а также запустит кампанию, которая позволит людям больше узнать о прививках. Эти меры направлены на борьбу с недостоверной информацией о вакцинации во время пандемии коронавируса.

“Хотя эксперты в области здравоохранения согласны с тем, что в ближайшем будущем у нас не будет одобренной и широко доступной вакцины от COVID-19, люди все же могут сделать некоторые шаги ради сохранения своего здоровья и безопасности. Это в том числе прививки от сезонного гриппа”, - говорится на сайте Facebook.

В компании подчеркнули, что уже заблокировали фейковые сообщения о вакцинах, которые были выявлены Всемирной организацией здравоохранения и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Тем не менее рекламные материалы в поддержку законодательства или государственной политики в отношении вакцинации, включая прививки против COVID-19, или против них по-прежнему будут разрешены. Но соцсеть начнет требовать от тех, кто запускает такую рекламу, проходить авторизацию и добавлять ярлык "Оплачено", чтобы люди могли видеть, кто стоит за этой рекламой.

В конце февраля Facebook ужесточил правила публикации рекламы для борьбы с дезинформацией о вирусе. Были запрещены объявления, которые гарантируют излечение от коронавируса, а также реклама способов предотвратить заражение.

В середине мая соцсеть сообщила, что обнаружила 50 миллионов фейковых сообщений о коронавирусе.

В начале октября Facebook удалил пост Дональда Трампа, который написал, что от гриппа в год порой умирают более 100 тысяч человек, но при этом страну не закрывают на карантин, и призвал учиться жить с коронавирусом.