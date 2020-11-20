Коронавирус: оптимизм в ожидании вакцины

На фоне ожиданий выпуска вакцин от коронавируса на европейском континенте распространяется определенный оптимизм. Две наиболее многообещающие из них могут быть готовы к концу года. Американские компании Pfizer, которая сотрудничает с немецкой BioNTech, и Moderna - борются за то, чтобы первыми получить одобрение властей. Скорость этого соревнования беспокоит некоторых аналитиков, хотя в то же время оно вселяет и большие надежды.

Угур Шахин, генеральный директор BioNTech: "Если мы сделаем это в диалоге с властями, то есть шанс, что мы сможем получить одобрение от США, Европы или обоих регионов еще в этом году. Также вероятно, что мы сможем начать поставки вакцины уже в декабре. Но для этого всем действительно нужно работать вместе очень тесно и интенсивно".

Европейские власти также готовятся к выпуску вакцин на рынок. В Брюсселе заявляют об их возможном появлении к концу года, хотя и с некоторыми оговорками.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Европейское агентство лекарственных средств сообщает нам, что условное разрешение на продажу, а это первый шаг к выходу на рынок для BioNTech и Moderna, может быть выдано уже во второй половине декабря, если всё будет работать сейчас без каких-либо проблем".

Из-за кризиса в сфере туризма авиакомпании вынуждены перепрофилировать свой бизнес в грузоперевозки. По мере выпуска масштабных партий вакцины такие Lufthansa и другие занимаются их доставкой. Немецкая авиакомпания заявляет, что уже готова перевозить партии вакцины по всему миру.

Тем временем Венгрия стала одной из первых стран Европы, в которых уже есть вакцина. Будапешт закупил партию российской вакцины "Спутник V", не получившей одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам. Речь идет о первых образцах, которым предстоит пройти клинические исследования.

Препарат, разработанный Центром Гамалеи, стал первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в мире. Промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в России показал его эффективность на уровне 92 процентов.