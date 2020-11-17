Тихо, едим фондю: два метра от стола и удочка вместо вилки

Фондю - традиционное швейцарское блюдо, практически незаменимое, особенно в зимний сезон. Вашрен, грюйер, эмменталь, конте... В каждом регионе свое фондю. Плавленный сыр с белым вином и специями подают в горшочке, и ставят в центр стола, за которым, как правило, собирается компания. Гурманы насаживают на длинные вилочки кусочки хлеба, картофеля, корнишонов и окунают в сырный микст. Безопасно ли это в ковидное время?

Бертран Габиуд, менеджер ресторана La Fromathèque: "Фондю - блюдо, вполне совместимое с ситуацией. Можно даже сказать, оно очень хорошо в нее вписывается, потому что у людей существует большая потребность в хорошем, праздничном настроении. Фондю просто создано для того, чтобы пережить этот тяжелый период".

И все же, можем ли мы есть фондю, не опасаясь заразиться коронавирусом? В соцсетях дают советы - соблюдайте дистанцию, рассаживайтесь подальше друг от друга, а вместо вилочки используйте удочку. А если серьезно? Эксперты говорят, что риск заражения коронавирусом, наслаждаясь фондю, незначителен.

Арно Фавр, глава ассоциации "Les Compagnons du Caquelon": "Есть опасения по поводу того, стоит ли есть фондю с людьми, которых вы не знаете, или со знакомыми? Ответ таков: не нужно бояться. В горшочке с фондю сыр достигает такой температуры, при которой вирус погибает. Так, фондю с грюйером готовится при 80 градусах. Менее горячим -50-55 градусов подается фондю-вашрен. Этот немного опаснее. Так что, можно есть фондю из грюйера и альпийского сыра".

Еще, в мерах предосторожности, советуют есть фондю в тишине, громко не говорить и не петь... Как бы там ни было, с короновирусом или без, швейцарцы не намерены отказываться от фондю. Это подтверждают цифры: продажи смесей для этого блюда с начала года выросли на 10%. Вместе с тем, специалисты призывают потребителей к осторожности, рекомендуя приглашать на ужин с фондю малое число гостей, или даже утраивать трапезу на двоих.