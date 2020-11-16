Ученые ЕС пересчитают и помогут трудоустроить мигрантов

Миграция - явление, которое затрагивает все регионы мира на протяжении всей истории человечества. Анализ этого процесса сложен и предполагает учет множества факторов. На помощь приходят эксперты ведомства по миграции и демографии. Они трудятся под патронатом Объединенного исследовательского центра (ОИЦ) ЕС в Испре.

В дополнение к переписи населения, опросам и государственной статистике специалистам требуются быстро обновляемые данные о приезжающих. Это позволяет грамотно рассчитать, к примеру, объемы гуманитарной помощи, оптимизировать проекты политического реагирования.

Для сбора больших объемов данных исследователи в числе прочего пересчитывают цифровые следы, которые оставляют мигранты при пользовании мобильной связью и соцсетями. На помощь приходят и данные систем мониторинга Земли.

Исследователь Микеле Веспе рассказывает: "Если свести все эти данные воедино, гарантируя неприкосновенность частной жизни, этические нормы и безопасность информации, то в совокупности они могут помочь описать социальные тенденции, которых нет в официальной статистике. Это позволит дополнить госданные, сделать анализ точнее и оперативнее. Ведь речь идет об информации, собираемой в режиме реального времени, вот прямо сейчас! Это открывает для нас дополнительные исследовательские перспективы".

Моделирование в этой области поможет принять стратегически важные решения. Например, по трудоустройству людей. На фоне старения населения и кризиса здравоохранения на рынке труда растет спрос на определённые профессии, и мигранты могут сыграть важную роль.

Представитель проекта Европейского объединенного исследовательского центра Сара Грубанова-Боскович уточняет: "Мы располагаем огромным количеством данных по рынкам труда в Европе и так можем определить ниши, в которых не хватает рабочей силы. Моделирование также позволяет увидеть, где мигранты уже вносят вносят значительный вклад в преодоление профессионального дефицита. Это - сельское хозяйство, здравоохранение и длительный уход".

Исследование, проведенное во время первой волны пандемии, показало: в среднем 13% работников ключевых в кризис отраслей в ЕС - мигранты. Координатор департамента Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Мари-Сесиль Руйон убеждена: "Важно знать, какие навыки необходимы рынку труда в нашем стареющем обществе. Необходимо иметь именно глобальное видение процесса миграции, учитывать, как он вписывается в гораздо более сложный контекст - и на международном уровне, и на уровне отдельно взятого общества".

Ученые Объединенного исследовательского центра также возглавили многопрофильный проект, в котором финансовое моделирование сочетается с демографическими прогнозами. Это позволяет улучшить анализ влияния мигрантов на ресурсы принимающей страны и спрогнозировать будущее европейской системы социального обеспечения.

Представитель ОИЦ в Испре Десислава Чумелова комментирует: "При подготовке нового интеграционного плана мы учитываем, к примеру, какие навыки нужны сегодня Европе. Смотрим, есть ли у нас приезжие с такими компетенциями, анализируем нужный нам образовательный уровень мигрантов. Мы наблюдаем, как эти люди вписываются в новый контекст, находят ли работу и о ком идет речь, о мужчинах, женщинах? Все эти данные включены в план интеграции".

Ученые, таким образом, отреагировали на политический призыв ЕС преобразовать статистику о мигрантах в важные и полезные для общества данные.