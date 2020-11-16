В ЕС мигрантов меньше, чем кажется

Работа ученых Объединенного исследовательского центре в Испре показывает, как большие данные могут способствовать созданию социальных и интеграционных программ для мигрантов. Моделирование также обнаруживает разрыв между общественным восприятием миграции и реальностью. Надежные источники и анализ позволяют избежать такого рода перекосов, рождающих потенциальное недопонимание и социальную напряженность.

Исследователь Микеле Веспе рассказывает: "Сбор данных и моделирование помогают нам понять и лучше описать некоторые явления, которые воспринимаются совершенно противоположным образом. Возьмем соотношение между численностью мигрантов и населением в отдельной стране. Субъективно люди считают, что мигрантов втрое больше, чем на самом деле. В Италии, к примеру реальная доля мигрантов в обществе - 7%. Посмотрите на список вызывающих тревогу европейцев явлений. До кризиса коронавируса там лидировал терроризм, а затем сразу - приток мигрантов.

Сейчас, вероятно, что-то изменилось, но все равно искажения в восприятии остаются значительными. Мы видим это по моделям, сообщающим нам реальные данные о соотношении приезжих и коренного населения - как в отдельных странах, так и на европейском уровне".