Ocean Viking: мигранты устали ждать

Норвежское судно Ocean Viking, на борту которого находятся 180 спасенных в Средиземном море мигрантов, в понедельник вошло в порт Порто-Эмпедокле на Сицилии и ожидает дальнейших указаний итальянских властей. Накануне представители организации SOS Méditerranée сообщили, что получили разрешение высадить мигрантов на острове. Однако за сутки новых инструкций так и не поступило.

Несколько дней назад Ocean Viking обратился за помощью к итальянским властям из-за обострения ситуации на борту. Многие мигранты требовали, чтобы корабль причалил к берегам Италии. В понедельник неправительственная организация сообщила, что обстановка на судне снова обострилась из-за долгого ожидания, ухудшающего психологическое состояние мигрантов. А связи с угрозой коронавируса пассажиров Ocean Viking могут перевести на другое судно на двухнедельный карантин.