Джо Байден стал 46-м президентом США. Прямая трансляция

Джо Байден стал 46-м президентом США. Прямая трансляцияКомментарии
После победы на выборах представитель Демократической партии Джо Байден заявил, что для него честь стать лидером государства и пообещал, что он станет президентом для всего народа США. "Америка, для меня честь, что вы выбрали меня руководить нашей великой страной", - написал Байден в своём твиттере в субботу.
"Нас ожидает трудная работа, но я обещаю вам - я буду президентом всех американцев, не важно, проголосовали вы за меня или нет", - добавил он. Он подчеркнул, что "сохранит ту веру", которую "вселил" в него американский народ.
В заявлении Байдена, распространённом его штабом, бывший вице-президент вновь заявил о своём намерении "объединить страну": "Поскольку кампания подошла к концу, настало время оставить позади злость и резкую риторику и собраться вместе как народ. Для Америки настало время объединиться. И излечиться".
В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден. К этому же склоняется и ориентирующийся на республиканскую аудиторию телеканал Fox News.
Такой вывод сделан на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2. Пенсильвания дает кандидату 20 голосов выборщиков, теперь у Байдена 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. У Трампа 214 голосов выборщиков.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, в том числе в Пенсильвании, было принято незаконно. "Я выиграл эти выборы с большим отрывом!" - Написал он в своем твиттере.
Трамп также заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке. "Мы все знаем, что Джо Байден путем подлога позиционирует себя победителем... В понедельник наш штаб подает в суд для того, чтобы выборное законодательство было соблюдено целиком и полностью, и чтобы был выбран истинный победитель", - говорится в заявлении Трампа.
По его словам, "американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет законных голосов и отказ от подсчета незаконных - это единственный путь к тому, чтобы у американского народа было полное доверие к выборам".
"Шокирует то, что штаб Байдена отказывается согласиться с основными принципами и желает подсчета даже подложных голосов, поданных незарегистрированными избирателями или даже скончавшимися людьми", - отметил Трамп.
"Я не успокоюсь до тех пор, пока у американского народа не будет честного подсчета, которого он заслуживает, как того требует демократия", - подчеркнул он.
Голосование в США состоялось 3 ноября. По состоянию на субботу было подсчитано большинство голосов, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре.
Деревня Туласендрапурам находится в 350 километрах к югу от Ченнаи.
Мать Харрис родилась в Индии, а затем переехала в США, где поступила в Калифорнийский университет.
Источник фото: AP.
Камала Харрис — первая женщина вице-президент США
Камала Харрис, сопровождавшая демократа Джо Байдена в его борьбе за Белый дом - первая женщина вице-президент США, первая чернокожая и первая с индийскими корнями на этом посту. Она олицетворяет собой нынешнюю Америку - страну, построенную выходцами со всех уголков света: отец Камалы был с Ямайки и преподавал экономику в Стэнфорде, мать индианка занималась исследованиями в области рака.
Подробнее о карьере и жизни Харрис можно почитать здесь.
"Как миру жить с демократическим президентом, если таковой действительно победил, - это отдельная тема. Понятно, что весь либеральный мир, союзники США и все, кто рассчитывал на идеологическое неравнодушие последней сверхдержавы, сегодня воодушевлены. Поэтому с победой демократа можно ждать реванша всех неконсервативных сил во всем мире. Это значит - больше русофобии в Европе, больше смертей на Донбассе и во многих других горячих точках мира, как и больше санкций по политическим мотивам, если говорить о прямых и самых простых последствиях".
Однако, считает сенатор, "даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников "крестовых походов" за "единственно верные" ценности и политические системы".
"Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе. Например, в противодействии пандемии коронавируса. А, с учетом того, что последние годы внешнюю политику США определял больше Конгресс, а не президент, серьезного переосмысления на этом направлении пока ждать не приходится", - отметил Косачев.
Демократы смогут сохранить контроль над Палатой представителей Конгресса США, считает CNN.
Эти выводы сделаны на основании тех результатов, которые уже получили демократы в нижней палате Конгресса США, а также на прогнозах по выборам в тех округах, где победили демократы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.
"Поздравляю Джо Байдена с избранием на пост президента США и Камалу Харрис - на пост вице-президента. Я знаю Джо Байдена как решительного сторонника нашего альянса и надеюсь на тесное сотрудничество с ним. Сильная НАТО хороша как для Северной Америки, так и для Европы", - написал Столтенберг в твиттере в субботу вечером.
Ху из Мистер Байден?
Восхождение Джо Байдена на американский политический олимп в корне отличается от пути его сегодняшнего соперника — уверенный и стабильный рост в рядах партийного истеблишмента со скромного начала в Скрантоне, штат Пенсильвания.
Байден окончил юридическую школу Сиракузского университета в Нью-Йорке, после недолгой адвокатской практики увлекся политикой. В 30 лет он стал одним из самых молодых сенаторов после неожиданной победы в 1972 году, положив начало своей сорокалетней карьере на Капитолийском холме.
Больше о карьере и жизни 46-го президента США можно прочитать здесь.