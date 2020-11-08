Поддержит ли Байдена конгресс

Победа Джо Байдена — во всяком случае по голосам выборщиков, подсчитанным СМИ — выглядит безоговорочной: 290 против 214 у действующего президента Дональда Трампа. Сейчас аналитики задаются вопросом, получит ли новый глава Белого дома поддержку двух палат конгресса США. Выборы в палату представителей и сенат проходили одновременно с президентскими.

Байдена вполне сможет поддержать палата представителей. п о оценкам СМИ, Демократы сохранят контроль над ней: уже сейчас они гарантировали себе 214 кресел и вполне могут достичь 218-ти, необходимых для обеспечения большинства. Впрочем, и республиканцы увеличили своё присутствие — уже как минимум на 5 мест.

Нерешённой остаётся судьба сената: пока голоса разделились поровну, каждая партия получает по 48 мандатов. Исход голосования в Аляске и Северной Каролине пока неясен. А в борьбе за два места из Джорджии пройдет второй тур — 5-го января, и к предвыборной кампании будет приковано большое внимание: согласно опросам, голоса избирателей разделились почти поровну, с некоторым преимуществом демократов. Однако демократы из Джорджии не попадали в сенат уже 20 лет.