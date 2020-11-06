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Самый сильный человек России установил новый рекорд

46-летний россиянин Эльбрус Нигматуллин в международном аэропорту Уфы установил новый национальный рекорд. Ему удалось сдвинуть с места и протащить 25 метров самолет Боинг-737-500 весом в 36 тонн. На эту операцию силачу потребовалось 44,58 секунды.

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