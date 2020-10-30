Дональд Трамп: сага об импичменте

Дональд Трамп: сага об импичментеКомментарии
Процедура импичмента Дональда Трампа была запущена на основе обвинений в оказании давления на президента Владимира Зеленского, с тем чтобы тот расследовал деятельность сына Джо Байдена Хантера на Украине.
Демократы утверждали: утечка документов показала, что Трамп злоупотребил своей властью, пытаясь связать Байдена с коррупционным скандалом, а это в свою очередь могло подорвать президентские амбиции его соперника. Так началось голосование по вопросу импичмента в Палате представителей, где доминируют демократы.
Дональд Трамп стал третьим президентом в американской истории, прошедшим через процедуру импичмента. Для него самого все это было очередной "демократической фальшивкой".
Но этот процесс изначально был обречен на провал — в Сенате, где доминируют республиканцы, президент был оправдан.
Трамп назвал этот исход подтверждением своей невиновности и доказательством заговора демократов с целью свергнуть его любыми средствами.
Импичмент только обострил враждебность на Капитолийском холме. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после оглашения результатов и выступления Трампа демонстративно разорвала текст его речи. Но тон этим ставшим скандальным президентским выборам уже был задан.