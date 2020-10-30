Процедура импичмента Дональда Трампа была запущена на основе обвинений в оказании давления на президента Владимира Зеленского, с тем чтобы тот расследовал деятельность сына Джо Байдена Хантера на Украине.

Демократы утверждали: утечка документов показала, что Трамп злоупотребил своей властью, пытаясь связать Байдена с коррупционным скандалом, а это в свою очередь могло подорвать президентские амбиции его соперника. Так началось голосование по вопросу импичмента в Палате представителей, где доминируют демократы.

Дональд Трамп стал третьим президентом в американской истории, прошедшим через процедуру импичмента. Для него самого все это было очередной "демократической фальшивкой".

Своими сегодняшними безнравственными действиями сумасшедшие демократы из Палаты представителей Нэнси Пелоси заклеймили себя вечным позором. Это действительно так. Это просто позор Дональд Трамп президент США

Но этот процесс изначально был обречен на провал — в Сенате, где доминируют республиканцы, президент был оправдан.

Трамп назвал этот исход подтверждением своей невиновности и доказательством заговора демократов с целью свергнуть его любыми средствами.

Импичмент только обострил враждебность на Капитолийском холме. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после оглашения результатов и выступления Трампа демонстративно разорвала текст его речи. Но тон этим ставшим скандальным президентским выборам уже был задан.