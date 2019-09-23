Трамп не боится "Украинагейта"

Президент США "не воспринимает всерьез угрозы" демократов начать против него процедуру импичмента. Об этом Дональд Трамп заявил в кулуарах ООН в понедельник, отвечая на вопросы журналистов о состоявшемся в июле телефонном разговоре между ним и президентом Украины. В ходе этого разговора, по информации Wall Street Journal, Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына его будущего конкурента на выборах-2020 Джозефа Байдена.

"У нас состоялся прекрасный телефонный разговор с президентом Украины, - заявил Трамп в частности. - Все это знают. Демократы в очередной раз начинают охоту на ведьм... Проблема сейчас у Байдена... То, что сделал Байден - это позор. То, что сделал его сын - тоже. Он взял деньги у Украины... Когда мы взаимодействуем со страной, мы ждем, что она будет играть честно. Очень важно говорить о коррупции. Если вы не говорите о коррупции, зачем вы даете деньги стране, которая, по вашему мнению, коррумпирована?"

Ранее Дональд Трамп допустил вероятность публикации полной расшифровки июльского разговора, чтобы положить конец обвинениям СМИ, согласно которым он "примерно восемь раз" убеждал Зеленского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, выступающему за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США, Байден-старший требовал от Киева жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в числе прочего расследовал деятельность Burisma.

Июльский разговор двух президентов оказался в центре внимания общественности после того, как СМИ узнали, что один из сотрудников разведки счел его вызывающим беспокойство и направил жалобу руководству, которое должно было передать подробности случившегося в Конгресс, но не стало.