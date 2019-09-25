Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. Пресс-служба администрации американского президента подчеркнула, что опубликована "рассекреченная, неотредактированная версия" стенограммы.

Документ раскрыл попытку американского президента убедить украинского лидера расследовать деятельность украинской газовой компании Burisima, связанной с Хантером Байденом - сыном кандидата в президенты США Джо Байдена.

"Ходят слухи о сыне Байдена, что Байден прекратил уголовное преследование и очень много людей хотели бы прояснить ситуацию. Так что, если ты с генеральным прокурором можешь что-то для этого сделать, это было бы здорово", - приводятся слова Трампа в стенограмме.

Именно этот разговор стал поводом для начала процедуры импичмента. Администрация опубликовала документ после того, как Трамп приказал правительству заморозить около 400 миллионов долларов, выделенных в помощь Украине.

Ранее неназванный информатор из спецслужб США подал жалобу на разговор Трампа "с одним из европейских лидеров". Несмотря на то, что федеральный закон требует, чтобы такие жалобы были доведены до сведения Конгресса, администрация американского президента отказалась это сделать.