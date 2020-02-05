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Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа по обеим статьям импичмента

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 Ирина Шелудкова  & Euronews
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Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа по обеим статьям импичмента
Авторское право
Senate Television via AP
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Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа по обеим статьям импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью и в создании препятствий деятельности Конгресса.

Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались, учитывая нынешний расклад политических сил в верхней палате Конгресса — республиканцы занимают в Сенате 53 места из 100.

Процедура импичмента инициировали демократы, контролирующие Палату представителей.

Против первой статьи обвинения в ходе поименного голосования высказались 52 сенатора, за — 48. Бывший кандидат на пост президента США, сенатор Митт Ромни (от штата Юта) — единственный республиканец, поддержавший эту статью. Он стал первым сенатором в американской истории, проголосовавшим во время судебного процесса за отстранение президента-однопартийца от власти.

Против второй статьи проголосовали 53 законодателя, за — 47. Решение сената обжалованию не подлежит.

По данным соцопросов, почти 60% американцев уверены в том, что демократы, пытаясь объявить республиканцу Трампу импичмент, преследовали свои политические цели.

Глава Белого дома в ответ на решение Сената в разместил в своем Twitter-аккаунте следующую запись:

Президент выступит с заявлением в четверг.

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