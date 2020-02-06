Трамп: "Импичмент - дело рук грязных копов"

Дональд Трамп назвал "адом" процедуру импичмента, которую, по словам президента США, демократы устроили ему по "политическими мотивам". Комментируя в четверг в Белом доме результаты голосования накануне в Сенате, оправдавшем его по обеим статьям обвинения, Трамп заявил:

"Эта процедура импичмента была делом рук порочных, нечестных людей, грязных копов... Они провоцировали утечки информации и лгали... Такого никогда не должно случиться с другим президентом. Я не знаю, смог ли другой президент выдержать подобное. Некоторые люди говорят: "Нет, они бы этого не сделали, если бы все было чисто". Но в итоге: мы прошли через ад, пережили несправедливость, не сделав при этом ничего плохого. Признаюсь, в своей жизни я поступал неправильно.... Не намеренно... но совершал ошибки. В данном же случае получается вот что: "Оправдательный приговор" (показывает заголовок Washington Post".

Трамп также заявил, что стал мишенью охоты на ведьм с того момента, как вступил в предвыборную гонку 2016 года. Накануне спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси демонстративно порвала текст выступления президента на совместном заседании обеих палат Конгресса.

"Сенат высказался по вопросу санкций в отношении президента, - прокомментировала она позже свой жест. - На его имя навсегда брошена тень, что бы он ни говорил и какие бы первые полосы газет ни демонстрировал. Его легитимность поставлена под сомнение, и он никогда не избавится от этого шрама на репутации. История зафиксировала, что его подвергли импичменту за подрыв безопасности страны, угрозу нашим выборам и нарушение Конституции".

В ходе голосования в среду в Сенате по обвинениям в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса, большинство членов верхней палаты высказались против.