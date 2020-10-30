Бангладеш: в столице страны прошла антифранцузская демонстрация

В столице Бангладеш Дакке прошла многотысячная антифранцузская манифестация. Участники акции несли плакаты с надписями: "Бойкот товарам из Франции", "Прекратите оскорблять пророка", "Макрон дорого заплатит". Антифранцузские демонстрации вспыхнули после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что страна не откажется свободы выражения мнений и публикации карикатур.

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин был убит учитель Самюэль Пати. Террорист напал на него поблизости от школы, где тот преподавал историю и географию. Ранее на уроке, посвященном свободе слова, учитель продемонстрировал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом "Шарли эбдо". Преступник перерезал учителю горло. После случившегося французский лидер Макрон предупредил, что власти "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций".

29 октября в Ницце, в церкви Нотр-Дам, выходец из Туниса, нелегально прибывший во Францию в октябре, зарезал трех человек. Одну из жертв нападавший фактически обезглавил. Злоумышленник был ранен при задержании и находится в больнице. Несколько часов спустя другой неизвестный с ножом стал угрожать полицейским в Авиньоне. Когда тот попытался напасть на правоохранителей, они открыли огонь. Мужчина скончался на месте.

30 октября в Париже правоохранительные органы Франции задержали мужчину, который угрожал полицейским.

На территории Франции власти объявили о введении максимального уровня опасности и увеличении числа военных, патрулирующих улицы городов.