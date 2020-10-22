Роландо Вильясон и Ксавье де Местр: латиноамериканский фолк под звуки арфы

Два выдающихся музыканта объединились в программе "Серената Латина", чтобы открыть изобильную вселенную латиноамериканской музыки, выбрав уникальный и камерный формат.
Французский виртуозный арфист Ксавье де Местр и легендарный мексиканский тенор Роландо Вильясон в идеальной гармонии на Лужицком фестивале в романтичном райском Парке Мускау на границе Германии и Польши, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В программе сочетаются традиционные народные песни и романсы, первоначально написанные для голоса и фортепиано культовыми композиторами, таким как Альберто Хинастера.
Для Вильясона петь на родном языке придает большую музыкальность, более тесное взаимодействие с языком, с текстами, где цвета становятся богаче.
Одно из любимых произведений Вильясона — "Ла Йорона" ("Плакальщица"). Это мрачная история, слегка сюрреалистичная. По его словам, эта песня "воплощает всю вселенную Мексики, в которой есть эта тень смерти, любви и тайны".
Для Вильясона в этой музыке есть "какая-то меланхолия, печаль, ностальгия. Латиноамериканский континент страдает, но продолжает танцевать, продолжает смеяться, продолжает искать радость жизни".
Тур Вильясона и де Местра с программой "Серената Латина" продолжится весь следующий год.