Роландо Вильясон и Ксавье де Местр: латиноамериканский фолк под звуки арфы

Два выдающихся музыканта объединились в программе "Серената Латина", чтобы открыть изобильную вселенную латиноамериканской музыки, выбрав уникальный и камерный формат.

Французский виртуозный арфист Ксавье де Местр и легендарный мексиканский тенор Роландо Вильясон в идеальной гармонии на Лужицком фестивале в романтичном райском Парке Мускау на границе Германии и Польши, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Парк Мускау Patrick Pleul/dpa via AP

Латиноамериканская музыка – это не только "la Cucaracha"... наша музыка — глубокая и чудесная Роландо Вильясон мексиканский тенор

В программе сочетаются традиционные народные песни и романсы, первоначально написанные для голоса и фортепиано культовыми композиторами, таким как Альберто Хинастера.

Наша цель была найти мелодии, где арфа звучала бы возможно даже лучше, чем фортепиано. Вы вдохновляем друг друга, при этом бросая друг другу вызов Ксавье де Местр французский арфист

Для Вильясона петь на родном языке придает большую музыкальность, более тесное взаимодействие с языком, с текстами, где цвета становятся богаче.

Одно из любимых произведений Вильясона — "Ла Йорона" ("Плакальщица"). Это мрачная история, слегка сюрреалистичная. По его словам, эта песня "воплощает всю вселенную Мексики, в которой есть эта тень смерти, любви и тайны".

Эта музыка не оставляет равнодушным. Это правда, что иногда она пронизана болью, и вот вдруг вам уже хочется танцевать. А от других мелодий у вас слезы наворачиваются на глазах Ксавье де Местр французский арфист

Для Вильясона в этой музыке есть "какая-то меланхолия, печаль, ностальгия. Латиноамериканский континент страдает, но продолжает танцевать, продолжает смеяться, продолжает искать радость жизни".

Тур Вильясона и де Местра с программой "Серената Латина" продолжится весь следующий год.