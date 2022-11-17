Роландо Вильясон: путь к Вагнеру

Как оперные певцы готовятся к новым ролям? Франко-мексиканский тенор Роландо Вильясон показал нам это на примере оперы Вагнера "Золото Рейна", в которой он на сцене Берлинской оперы исполняет партию Логи, бога огня.

Вжиться в роль

"Мне нравится изменчивые герои, у которых разные маски, разные лица, разные позы", - рассказывает Вильясон. Отмечая, что новая роль - это всегда анализ характера персонажа, так, чтобы его слова звучали как ваши собственные.

Вильясон впервые исполняет Вагнера на сцене, и новизна этой работы вдохновляет исполнителя. "Перестаньте думать, перестаньте сомневаться, перестаньте анализировать! Пусть пламя горит", - так резюмирует он свой рабочий настрой.

Пусть к роли Логи занял годы. Euronews

Путь к новой роли занимает долгие месяцы, а порой и годы. Вильясон известен в оперном мире главным образом итальянским и французским репертуаром. Партия Логи - новый поворот на его исполнительском пути.

"Когда я узнал о Логи, я влюбился в этот образ. Помню, как сказал себе: "Надеюсь, что однажды я смогу исполнить эту роль". Эта партия никогда не казалась мне очевидной, из-за языка, типа пения.... Но я очень хотел ее сыграть. Я рад, что теперь меня ждет это огненное приключение!".

Многогранный Логи

В Берлинской опере режиссер-постановщик Дмитрий Черняков и исполнители встречаются для первой репетиции на сцене, и это очень важный момент! Оркестровая яма пока пуста, пока исполнителей сопровождает лишь рояль.

"К моменту начала репетиций на сцене следует более или менее сжиться со своим персонажем, его физическим воплощением, с хореографией постановки. Это даст возможность сосредоточиться на музыке, оживить своего героя", - говорит Вильясон.

"Золото Рейна" - первая из четырех опер, составляющих культовую тетралогию Вагнера "Кольцо нибелунга". Ее общая продолжительность - 15 часов, цикл исполняется в течение четырех вечеров подряд. Такая постановка - вызов для любого театра. На репетициях Вильясон обсуждает оттенки характера своего персонажа с тенором Стефоном Рюгамером. "Ты - подлый и коварный, но одновременно дружелюбный и обаятельный", - говорит Рюгамер.

Сложность образа Логи вдохновляет Вильясона. "Он плут. И в каждом из нас есть своя доля плутовства, - отмечает он. - Он невероятно сложный персонаж, исполнять его - одно удовольствие, ведь у Логи так много граней".

Власть, шлем и фонетика

В этой опере о власти и предательстве есть гном, мечтающий соблазнить русалок, шлем, способный сделать человека невидимым, и, конечно же, кольцо, помогающее править миром.

Ульрике Кретцшмар, заместитель директора Немецкого исторического музея, напоминает: "Рихард Вагнер говорил, что это - первоисточник, что все начинается с "Золота Рейна", с мифа о том, что на дне реки погребены сокровища, охраняемые русалками. "Золото Рейна" - ключ к пониманию всех произведений цикла, вплоть до "Гибели богов", истории падения богов и начала новой эры для людей для граждан".

В ходе подготовки к роли Вильясон занимался с преподавателем немецкого. Но даже для носителей языка тексты опер Вагнера могут стать настоящим испытанием из-за сложной фонетики.

"Там много фраз, которые повторяются, причем все они разные. Все эти "Weia! Вага! Woge, du Welle!" с аллитерацией, - комментирует Стефон Рюгамер. - Сначала кажется, что вы их запомнили, но позднее, когда появится новая аллитерация, похожая на первую, прежнюю вас вспомнить трудно. Самые распространенные ошибки при исполнении Вагнера, на мой взгляд, связаны с текстом.

Первые репетиции и поиск ключа к образу. Euronews

После репетиций в театре Вильясон работает дома. "Я ставлю стул и исполняю все сначала в течение трех часов - рассказывает он. - Речь идет о памяти тела, для этого и нужны повторения.Идеальный сценарий - на генеральной репетиции знать, что делать на каждом этапе развития сценария".

Костюм, эпоха, характер

В постановке Берлинской оперы все части цикла Вагнера разыгрывается во временном контексте последних 50 лет, например, сценическое оформление и костюмы "Золота Рейна" вдохновлены 1970-ми годами. Елена Зайцева, художник по костюмам, говорит о роли правильно подобранной одежды так: "Впечатление во многом создается костюмом. То есть это цвет, силуэт, парики-гримы,... дальше мы, конечно, начинаем думать о конкретном образе, потому что среди наших героев на сцене есть ученые, есть почти бандиты".

Работа над визуальным образом Логи. Euronews

С ней согласен и тщательно вникающий в каждую детально внешнего образа исполнитель.

"Костюм - это часть персонажа, - отмечает Dильясон. - Надевая его, мы добавляем важную грань в нашем перевоплощении в героя, которого собираемся представить на сцене. Возьмите обувь, в каждой паре вы по-разному двигаетесь, вы чувствуете текстуру костюма".

Тенор черпает вдохновение в архивных материалах, он посещает Немецкий исторический музей, где открыта выставка, посвященная Вагнеру, чьи взгляды и сегодня вызывают ожесточенные дебаты.

"С одной стороны, мир Вагнера очень сильно ориентирован на прошлое, на германские мифы, а с другой - он чрезвычайно современен, - комментирует Ульрике Кретцшмар. - Как человек воспринимает власть? Вспомним цикл "Кольцо", где Вотан, обладатель власти, не может от нее отказаться, даже под угрозой уничтожения, он до конца держится за договоры".

Ульрике проводит певца к интересному стенду. "Здесь мы видим изображения работы Франца фон Зайтца, сделанные специально для Вагнера. Вот и ваш герой, Логи! Посмотрите внимательно, вы еще можете сказать театру, "Нет, я должен выглядеть так!".

Образ Логи работы Франц фон Зайтца. Euronews

Ремарка вызывает смех, действительно, Логи того времени очень отличается от образа, созданного в Берлинской опере.

"Я так счастлив, что у меня была возможность побывать здесь и что эта выставка проходит именно сейчас, говорит Вильясон. - Все эти традиции, исторические документы... Если вы спросите, абсолютно ли они необходимы для создания характера, я отвечу, что нет. Но вся эта информация стимулирует воображение".

Как превратиться в огонь

2 октября состоялась премьера "Золота Рейна". Даже для опытнейшего исполнителя первый спектакль - огромное испытание.

"В день премьеры надо рассчитывать на нервозность, на этих бабочек в животе, волнение., - говорит Вильясон. - Это хорошая штука, и ее надо использовать, чтобы еще лучше выступить на сцене. Используя метафору, скажу: "Станьте тем огнем, что горит внутри вас, используйте это пламя, превратитесь в него!"