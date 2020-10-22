COVID-19: тест с доставкой на дом

Тест на COVID -19 с доставкой на дом в Испании стал обычным явлением. Тысячи людей уже смогли воспользоваться таким сервисом. По мере роста новой волны заражений обеспокоенность в обществе растёт, и ранняя диагностика помогает снизить напряжение. Те, у кого тест окажется отрицательный, освобождаются от необходимости соблюдать жёсткий карантин и изолироваться.

Не выходя из дома, имея всего лишь образец слюны, Беатрис проверяет свою дочь на предмет заражения коронавирусом и объясняет:

"Если звонить в общественный центр здоровья, то надо часами ждать, пока возьмут трубку и запишут. А потом ещё долго ждать своей очереди . А тут можно сразу же пройти тест и получить результат через сутки-двое. Это позволяет продолжать нормальную жизнь".

Услугу предлагают уже десятки компаний, но она пока остаётся платной - 120 евро. Это может позволить себе далеко не каждый. Курьер приносит тесты в эту частную лабораторию, где ежедневно анализируются 200 образцов.

Некоторые люди сдают тесты просто для собственного спокойствия, опасаясь зачастую не столько за себя, сколько за своих родных и близких.

Но большинство прибегает к частному тестированию из-за более веских причин: перед обязательной поездкой за границу, после тесного контакта с заболевшим или перед посещением пожилых членов семьи.

Хайме Веласкес Euronews:

"Частное тестирование становится инструментом, позволяющим лучше управлять своей жизнью в условиях пандемии. Но для тех, кто не может себе такое позволить, это совсем другая история. Испания резко сократила свои тестовые возможности за последние недели. Пройти тест на Covid-19 в системе общественного здравоохранения становится все труднее".

Тестирование населения, покрываемое системой национального медстрахования в Испании было сокращено на 30%. Право на бесплатные анализы предоставляется теперь лишь наиболее уязвимым слоям населения или тем, кто живёт под одной крышей с уже заболевшим человеком. Эксперты предупреждают, что это может поставить под угрозу контроль над пандемией.

Хосе Муньос из Institute for Global Health говорит:

"Лучший способ контролировать её - это как можно раньше выявлять случаи заболевания и отслеживать контакты и изолировать заражённых. Чтобы пресечь дальнейшее распространение коронавируса и снизить уровень новых случаев инфицирования. Поэтому тесты просто необходимы".

Пока Мадрид пытается положить конец чрезвычайному положению и частичной изоляции, сокращение общественного тестирования может искусственно снизить показатели уровня заражения. А массовые тесты позволяют показать, насколько быстро и широко распространяется вирус, это ключ к его сдерживанию. Поэтому доступ к тестированию тех, кто не может себе позволить частных услуг остаётся первоочередной задачей.