Испания: хронические больные ждут плановых операций

Тересе Техеро приходится тщательно соблюдать диету из-за болезненного ожирения. Плановая операция по уменьшению желудка должна была состояться 3 месяца назад, но пандемия всё спутала.

Как и 19 миллионам испанцев, ей пришлось терпеливо ждать возможности снова получить доступ к диагностике и встать в очередь на операцию. Она надеется, что задержка не будет иметь необратимых последствия для здоровья: "Сидение дома означало постоянное беспокойство и необходимость "заедать" его. Из-за этого усилились боли в колене, которое уже давно собирались прооперировать. Мне пришлось увеличить приём лекарств, что, в свою очередь, вызвало изменения в моей повседневной жизни ".

В связи с эпидемией коронавируса, операция Терезы состоится через год, но она понимает сложность ситуации: перегруженность приёмных отделений, нехватка персонала: "Очень много людей скончалось, а раз так, то мои охи и ахи неуместны. Надо смотреть вперед и верить, что в будущем всё образуется".

В Испании, как и в ряде других стран Евросоюза, кризис Covid-19 в значительной степени парализовал систему здравоохранения. По данным Ассоциации пациентов, состояние двух из трёх хронических больных ухудшилось. В среднем очередь на операцию увеличилось на 45 дней. Ситуацию усугубляют и новые санитарные нормы: "Наш приоритет - избежать передачи коронавируса. Поэтому вместимость приёмных отделений сократилась. Необходимо соблюдать социальную дистанцию и прочие нормы безопасности", - объясняет семейный врач Хосе Антонио Кеведо.

"Рекомендации экспертов по сокращению очередей и более эффективному использованию оборудования подразумевают увеличение государственных инвестиций, - передаёт из Мадрида наш специальный корреспондент Карлос Марласка, - но в условиях экономического кризиса это не входит в планы правительства Испании".