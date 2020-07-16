Испания почтила память 28 тысяч жертв Covid-19. На торжественной церемонии, которая состоялась в четверг на площади королевского дворца в Мадриде, присутствовали глава государства, члены правительства, региональные лидеры, а также руководство Всемирной организации здравоохранения, Евросоюза и НАТО.

От имени родственников тех, чьи жизни унесла эпидемия, к собравшимся обратился Эрнандо Кайеха. Он потерял брата - известного в Испании журналиста: "Эта болезнь продолжает распространяться по всему миру, наносит жестокие и неумолимые удары, разрушает жизни. То, что я чувствую, мою боль разделяет каждый из родственников умерших от Covid-19", - заявил он.

О том, что опасный враг все еще рядом, напоминали расставленные на полтора метра стулья и маски на лицах всех без исключения приглашённых: "За эти долгие месяцы эпидемии мы видели проявления безоговорочной преданности другим, готовность пойти на риск, проявления солидарности, мужества, великодушия, которые глубоко тронули нас. Мы все гордимся согражданами”, - заявил в свою очередь король Испании Филипп VI.

После исполнения гимна Испании был зажжён огонь в специальной чаше, к которой впоследствии собравшиеся возложили белые розы. В завершение церемонии её участники почтили память умерших от Covid-19 минутой молчания.