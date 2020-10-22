В Польше ужесточили закон об абортах

Польским женщинам станет еще сложнее сделать аборт. Конституционный суд принял решение, которое фактически это запрещает. Прервать беременность нельзя будет, даже если у плода обнаружен тяжелый порок.

С ходатайством обратились правые депутаты. Они заявили, что аборт из-за врожденных пороков развития нарушает положение Конституции о защите жизни каждого человека.

Решение польского суда возмутило комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович. “Сегодняшнее поставление Конституционного суда означает подпольное прерывание беременности или аборты за границей для тех, кто может себе это позволить, и еще более суровые испытания для всех остальных”.

По официальным данным, в Польше ежегодно делают около 2000 абортов. Но по информации правозащитных организаций, число абортов, которые проводятся незаконно или за границей, достигает 200 тысяч в год.

"Мы знаем, что такой вердикт ставит женщин, которые решили прервать беременность, в очень тяжелое положение, наносит вред их здоровью. Структуры ООН, которые занимаются защитой прав человека, вынесли постановления о том, что такие решения — форма бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. Теперь женщины, которые и без того уже находятся в очень уязвимом положении, оказываются в еще более тяжелой ситуации", — говорит региональный директор Центра репродуктивных прав (Европа) Леа Хоктор.

Польский закон об абортах — один из самых строгих в Европе. Сделать аборт здесь можно, только если женщина забеременела в результате изнасилования или инцеста или если есть угроза ее здоровью.