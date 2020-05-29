Детский омбудсмен предложила ограничить продажи препаратов для абортов

Клиникам, где делают аборты, должно быть сокращено финансирование, а в аптеках нужно ограничить продажи препаратов для проведения абортов. С такими предложениями выступила уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова.

"Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности", — говорится в докладе омбудсмена.

Документ уже был направлен в Кремль, Госдуму и Совет Федерации.

По данным Росстата и Счетной палаты, которые приводятся в докладе, естественная убыль населения в 2019 году стала самой высокой за последние 11 лет: за девять месяцев прошлого года умерло на 259 600 человек больше, чем родилось.

"Рождение ребёнка по-прежнему остаётся у нас основным риском скатывания в бедность"

Против предложения Кузнецовой выступила зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Депутат уверена, что “искусственно созданный дефицит лекарств и давление на врачей едва ли решат проблему”, поскольку основная сложность кроется в другом: “Рождение ребёнка по-прежнему остаётся у нас основным риском скатывания в бедность”.

Всё-таки не каждая женщина способна родить семерых детей [в этот четверг Анна Кузнецова стала мамой в седьмой раз], тем более, воспитать их и дать достойное образование. И я бы предостерегла Анну Кузнецову от того, чтобы проецировать личный опыт на всю нашу огромную страну Оксана Пушкина Зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Вот это и случилось❤️. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а... Publiée par Anna Kuznetsova sur Jeudi 28 mai 2020

Помимо этого, Пушкина призвала уделить особое внимание “сексуальной грамотности”, или “половому просвещению”: “Они [девушки] черпают информацию о сексуальной жизни из интернета, потому что родители и школьные учителя просто боятся об этом заговорить”.

Депутат также подчеркнула, что в последние годы количество абортов снижается, но "это не результат запретов, а следствие государственной политики в сфере поддержки семьи – представление льгот и субсидий, профилактической работы в женских консультациях, помощи некоммерческих организаций и так далее".

"Искоренение абортов из нашей жизни"

Вопрос о запрете абортов в России поднимался неоднократно. Против прерывания беременности последовательно выступает РПЦ. В январе патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил исключить аборты из списка услуг в рамках бесплатной медицинской помощи.

“Огромные просторы страны, мощное экономическое развитие - все это требует большого количества людей, и умножение населения - это одна из важных целей, которые сегодня стоят перед Российским государством. Она легко решается, как говорится, "влет", если мы сокращаем на порядок количество абортов. За 10 лет мы можем увеличить количество населения на 10 миллионов, если добьемся прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни”, - заявил патриарх.

В начале прошлого года на тему абортов высказался Минздрав. В частности замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила, что запрет на их проведение может привести к криминализации сферы и повышению материнской смертности. При этом Яковлева отметила, что ведомство тесно работает с РПЦ по вопросу профилактики абортов.