Проведение демонстрации с соблюдением карантинных мер требует некоторой изобретательности. Её проявили польские женщины, проехав по улицам на велосипедах и в машинах. Они протестуют против обсуждения в Сейме законопроекта о полном запрете абортов.

Международную акцию с такими же лозунгами проводят в соцсетях правозащитники.

«Охрана здоровья должна быть на первом месте, а правительство должно бороться с вирусом, а не с женщинами», - сказала директор организации Amnesty International Poland Драгиня Надаждин.

В сентябре 2016 года польский парламент уже рассматривал похожий законопроект, предусматривавший запрет на прерывание беременности в случае повреждения плода. После многотысячных демонстраций он был отклонен.

Сейм также может проголосовать за введение тюремного наказания за половое воспитание детей.

«Абсурдно, что парламент будет в одно и то же время обсуждать законопроект, направленный против абортов, и законопроект, запрещающий сексуальное образование, - продолжала Надаждин. - Это означает, что мы не позволим молодёжи получать информацию о сексуальных правах и репродуктивных правах. "

Польская кампания против абортов пользуется поддержкой влиятельной католической церкви. Но нынешнее консервативное правительство не заняло четкой позиции по новым законопроектам, появившимся по инициативе граждан.

Некоторые общественные организации осуждают попытку провести эти изменения во время режима изоляции, когда жителям страны запрещено выходить из дома без острой необходимости или участвовать в массовых мероприятиях.