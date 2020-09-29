Аргентинские женщины требуют легализовать аборты. Сотни активисток вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы привлечь к проблеме внимание властей. С зелеными платками в руках (эмблемой движения) женщины настаивали на праве "легального, безопасного и бесплатного" прерывания беременности.
"По мере роста бедности все больше и больше беременных женщин в конечном итоге делают подпольные аборты и попадают в больницы. Для государства гораздо дешевле гарантировать легальные аборты, чем потом выхаживать женщин в клиниках", - говорит одна из участниц акции.
Манифестация с аналогичными требованиями состоялась и в Боготе - столице Колумбии.
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