Аргентинские женщины требуют легализовать аборты. Сотни активисток вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы привлечь к проблеме внимание властей. С зелеными платками в руках (эмблемой движения) женщины настаивали на праве "легального, безопасного и бесплатного" прерывания беременности.

"По мере роста бедности все больше и больше беременных женщин в конечном итоге делают подпольные аборты и попадают в больницы. Для государства гораздо дешевле гарантировать легальные аборты, чем потом выхаживать женщин в клиниках", - говорит одна из участниц акции.

Манифестация с аналогичными требованиями состоялась и в Боготе - столице Колумбии.