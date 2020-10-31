Десятки тысяч протестующих против запрета абортов в Варшаве

Десятки тысяч протестующих прошли по улицам Варшавы под лозунгами против запрета абортов. Это была крупнейшая такая акция за восемь дней выступлений, спровоцированных решением Конституционного суда о незаконности прерывания беременности из-за патологии плода. Протестующие требуют отмены жёстких ограничений на проведение абортов и отставки правительства. Участники шествия говорили, что не хотят больше никаких переговоров с действующей властью.

О готовности к поиску компромисса заявляли президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и представители правящей партии «Право и справедливость». На фоне протестов они предлагали принять закон о планировании семьи, защите плода и условиях допустимого прерывания беременности.

В пятницу на улицы польской столицы вышли и противники абортов. Сообщается, что колонну участников «Марша Варшавы» атаковали с использованием пиротехники активисты националистических, религиозных и консервативных организаций. Для их разгона сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе столкновений в центре Варшавы были задержаны более 30 человек.