Новые связи Кикладского архипелага

Кикладские острова прекратили производство электроэнергии дизельными генераторами в пользу прямого подключения к более чистым и безопасным сетям материковой Греции. Проект в сотни миллионов евро, получающий поддержку Европейской политики сплочения, помогает экономике этих туристических мест.

Киклады уже не совсем острова. Теперь они соединены с материком подводными кабелями, что позволяет поставлять туда электричество. Рассказывает Иоаннис Маргарис, вице-президент компании-оператора IPTO: "Проект помогает Греции в достижении климатических целей. Я говорю о сокращении выбросов, так как будут закрыты электростанции, работающие на ископаемом топливе. Именно они способствуют загрязнению окружающей среды и изменению климата. Тот факт, что проект завершался в период пандемии, могло вызвать временные сбои. Однако в сотрудничестве с подрядчиками нам удалось соблюсти график, и это - несмотря неопределенность, на ограничения по передвижению наших команд как внутри страны, так и за ее пределами.

В Кикладах к сети подключат и другие острова - Санторини, Фолегандрос, Милос, Серифосе. Это состоится на 4-й фазе проекта, она будет завершена в 2023-2024 годах. Ее бюджет- около 380 млн. евро".