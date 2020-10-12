Киклады: архипелаг под высоким напряжением

Кикладские острова прекратили производство электроэнергии дизельными генераторами в пользу прямого подключения к более чистым и безопасным сетям материковой Греции. Проект в сотни миллионов евро, получающий поддержку Европейской политики сплочения, помогает экономике этих туристических мест.

Десятилетиями Киклады страдали от отключения электричества, что усложняло жизнь бизнесу и населению.

Сегодня эти греческие острова получают более стабильное энергоснабжение благодаря европейскому проекту, помогающему не только подключить Киклады к континентальной электросети, но и обеспечить энергообмен между островами. Для этого необходимо проложить сотни километров высоковольтного кабеля под водой. С точки зрения масштабов, речь идет о самой протяженной в мире подводной сети для переменного тока. Этой осенью через подстанцию, построенную греческим оператором IPTO, подключают остров Наксос.

Николаос Маргутас, менеджер проекта, рассказывает: "Стабильная и надежная электросеть континентальной Греции теперь расширена до островов. Это повышает мощность системы, теперь у нас не будет частых отключений электричества, которые раньше случались на островах при плохой погоде".

Проект стартовал в 2017 году, он предусматривает 4 этапа. Последний завершится в 2024 году. Общий бюджет инициативы соизмерим с ее техническим размахом: это более 782 миллионов евро. Значительная часть финансируется греческим оператором и Европейской политикой сплочения.

По замыслу, около десяти островов архипелага будут подключены в конце концов к континентальной электросети. Гостиничный сектор Наксоса, острова с многими тысячами туристов, приветствует оптимизацию энергоснабжения. Перебои последних лет оставили плохие воспоминания. Стелиос Ватракокилис, владелец отеля, уточняет: "Летом, когда электричество отключено, у нас проблемы с холодильниками и кондиционерами. Когда свет гаснет, включаются огни безопасности, это пугает клиентов. Часть гости острова справедливо возмущаются: мы столько платим, а у нас нет даже кондиционера".

Проект, предполагающий отказ от дизельных генераторов, поддерживает туротрасль и помогает окружающей среде. Иоаннис Маргарис, вице-президент компании-оператора IPTO, рассказывает: "Станции, работающие на дизеле или мазуте, закрываются. С нововведениями люди станут заметно меньше платить за электричество. Создание энергосети между островами не идет вразрез с нашим стремлением больше использовать возобновляемые источники - ветряную и солнечную энергию.

Это обязательный этап для развития Греции и ее островов".