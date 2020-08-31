Пластик + бумага = устойчивая упаковка

Андрей Кржан, координатор проекта BioComPack, уже более двух десятилетий работает над объединением пластмасс и экологических решений. Но каковы сейчас проблемы в Центральной Европе и как реализовать эту более устойчивую упаковку по-настоящему?

Андрей Кржан, координатор проекта BioComPack:

— Проблема в том, что пластик и бумага обычно используются вместе, и получаются отличные продукты, но это создает проблему для его утилизации, для отходов. Мы не можем переработать их, это трудно сделать. И это создает барьер для циркулярной экономики, к которой мы стремимся.

Мы можем внутри проекта увидеть лучшее применение. У нас есть, скажем, Италия, которая лидирует и уже значительно внедрила биопластик в производство. У нее есть много устойчивых продуктов на рынке. С другой стороны, например, Хорватия, которая имеет проблему со сбором биоотходов или их компостированием. Это инфраструктура, которая нам нужна, чтобы поддерживать подобные изменения.

Вы информируете людей, они принимают это и начинают думать иначе, но для этого требуется немного больше времени. Это не входит в проект. Результат вы очень часто видите, скажем, несколько лет спустя. Но очень ясный результат, и это очень приятно.