Европейские страны укрощают волны

Венеция известна своей красотой, а также наводнениями, которые регулярно накрывают этот город, как и другие районы Адриатики. Проект I-STORMS, опирающийся на поддержку Европейской политики сплочения, ставит целью улучшить систему прогнозирования, раннего оповещения и обмена данными для страдающих от наводнений регионов.

Венеция, жемчужина Адриатики, город редкой красоты и безжалостных наводнений, которые случаются все чаще и чаще. С 1501 года здесь действует служба контроля за приливами и отливами. В Пунта-делла-Догана находится старейшая метеорологическая станция Венеции. Теперь у городских служб появился новый союзник в лице европейского проекта I-STORMS. Он ставит целью усовершенствовать обмен метеорологическими и океанографическими данными из прибрежных регионов для улучшения прогнозирования.

Директор службы по контролю за уровнем воды Альвизе Папа поясняет: "Мы живем на воде, и любые малейшие изменения климата ощущаются здесь сразу же. Морские явления, которые доходят до Венеции, зарождаются в Ионическом море. Новый проект - отправная точка для совместной работы, вместе с партнерами мы построили базовую платформу для обмена данными и делаем прогнозы с опорой на единый математический язык".

Греция, Албания,Словения и Хорватия, сталкивающиеся со сходными пробелами, также примкнули к проекту. Раньше в каждой стране был своя методика наблюдений и составления прогнозов, сегодня они приводят наработки к общему знаменателю. Проект I-STORMS с бюджетом в без малого полтора миллиона евро основное финансирование получил по линии Европейской политики сплочения.

Ранее оповещение может спасти жизни. Высокая вода, "аква альта", стала настоящим кошмаром для Паоло, владельца отеля недалеко от площади Сан-Марко. Он рассказывает: " 12 ноября 2019 года вода поднялась до 187 сантиметров. У нас в отеле вода стояла на полметра с лишним, чуть-чуть не затронула электкропроводку, розетки. Нам нужно, чтобы система "Моисей" начала работать, чтобы эти барьеры, в которые государство вложило миллиарды, наконец стали защищать нас".

Чтобы улучшить перспективы раннего оповещения, все участники проекта имеют доступ к данным о метеосуловиях, скорости волн и ветра. Для этого эксперты исследовательской команды Кристиана Феррарина разработали специальное приложение. Кристиан демонстрирует новинку: "Приложение - по сути карта, на которой вы можете выбрать любую точку в бассейне Адриатического и Ионического морей. Выбрали? Теперь можете оценить здесь высоту воды, состояние волн, понять, как ситуация будет меняться в ближайшие два, дня чего нам ждать. Это очень полезная штука, к примеру, для служб защиты населения, для тех ведомств, которые оповещают людей и подключаются в случае чрезвычайных ситуаций".